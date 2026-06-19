Притеснителна прогноза: Ел Ниньо носи аномалии и екстремни явления

Азиатско-тихоокеанският климатичен център (APCC) публикува своята дългосрочна климатична прогноза за периода юли – декември 2026 г., която показва засилване на климатичния феномен Ел Ниньо и значителни аномалии в температурите и валежите по света.

Според последния ENSO бюлетин на APCC условията за Ел Ниньо вече са налице, като се очаква явлението да продължи да се развива и укрепва през следващите сезони. Подобни събития оказват съществено влияние върху глобалния климат, променяйки разпределението на температурите и валежите в различни региони на планетата, предава "Метео Балканс".

По-топло от обичайното в голяма част от света

Прогнозата сочи, че през периода юли – декември 2026 г. вероятността за температури над климатичната норма е най-висока в по-голямата част от земното кълбо. Изключение правят отделни райони на южната част на Тихия океан и северната част на Атлантическия океан, където температурите могат да останат близки до или под обичайните стойности.

Промени във валежите през юли – септември

През първата половина на прогнозния период (юли – септември 2026 г.) се очакват валежи над нормата в тропическите райони на централния и източния Тих океан. В същото време по-сухо от обичайното време се прогнозира за части от Източна Африка, западната част на Индийския океан, Морския континент (Индонезия и околните острови), южните части на Тихия океан извън екваториалната зона, Карибския басейн, Централна Америка и тропическите райони на Атлантическия океан.

Очаквани валежни аномалии през октомври – декември

През последното тримесечие на 2026 г. се очаква увеличаване на валежите в екваториалната част на Тихия океан, западните екваториални райони на Индийския океан, Източна Африка и югоизточните части на Южна Америка.

По-сухи условия от климатичната норма се прогнозират за Морския континент, Индийския субконтинент, тропическите райони на западната част на Северния Тих океан, югозападния Тих океан, субтропичните части на южния Индийски океан, както и за Карибите, Централна Америка и северните райони на Южна Америка.

Какво означава това?

Засилването на Ел Ниньо през втората половина на 2026 г. може да доведе до по-чести екстремни климатични явления в различни части на света – от продължителни засушавания до интензивни валежи и наводнения. Подобни промени оказват влияние върху земеделието, водните ресурси и риска от природни бедствия, което прави дългосрочните прогнози особено важни за планирането и подготовката на засегнатите региони.

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