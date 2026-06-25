Български военнослужещи участваха в учението на НАТО CWIX 2026

Военнослужещи от Министерството на отбраната и Българската армия демонстрираха способности за техническа и оперативна съвместимост в рамките на учението на НАТО „Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX) 2026“. То се проведе в Съвместния тренировъчен център на НАТО в гр. Бидгошч, Полша и на развърнатия допълнителен полеви тестови сайт, разположен до летището, в периода 8 - 26 юни 2026 г. Участваха експерти от НАТО и партньорски държави. Целта на подготовката е подобряване на оперативната и техническата съвместимост между съюзническите и националните системи за командване, управление, комуникации, компютри, наблюдение, разузнаване и опознаване (C4ISR).

Учението CWIX, одобрено от Военния комитет на НАТО и ръководено от Съюзното командване по трансформацията, е ключов форум за тестване и подобряване на „C4ISR“ системите. В тазгодишното издание се включиха близо 4000 експерти от държавите членки на Алианса, партньорски страни, и представители на отбранителната индустрия, със задачата да гарантират, че националните и съюзническите системи могат да функционират ефективно в обща оперативна среда. Основен акцент в него беше тестване на възможностите на съюзните и националните „C4ISR“ системи, в контекста на цифровата трансформация, операциите в много домейни и федерираната мрежова среда.

Национален ръководител на учението от българска страна беше полковник Красимир Йорданов от дирекция „Комуникационно-информационни системи“ (КИС) към Щаба на отбраната, а заместник-национален ръководител и отговорник по сигурността на информацията - подполковник Валери Тонев от дирекция КИС към Щаба на отбраната.

Съвместното командване на силите, Мобилна КИС и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана участваха с личен състав и техническа постановка в област „Federated Mission Networking Core Services“ (FMN CS). По време на учението се извършиха тестове за техническа и оперативна съвместимост на основни услуги от Федерираните мрежи за мисии на НАТО (FMN). Сухопътните войски участваха с личен състав и техническа постановка на системата за командване и управление „Harris C2 system“ на тактическо ниво. Отработени бяха въпроси по оперативния сценарий на учението и се проведоха технически тестове на системата. Сухопътните войски и Военноморските сили участваха и с представители като анализатори в аналитичната група на учението.

В деня за високопоставени гости на учението CWIX 2026, който се проведе на 24 юни 2026 г., от българска страна взеха участие генерал-лейтенант Явор Матеев – военен представител на началника на отбраната в Постоянната делегация на България в НАТО и бригаден генерал Димитър Хлебаров, директор на дирекция КИС в Щаба на отбраната. Пред официалните гости бяха демонстрирани възможностите за оперативна съвместимост на системи за командване и управление при операции в много домейни и федерирана мрежова среда.

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