Брои ли се кафето за част от водата, която приемаме на ден

Може ли сутрешната чаша кафе да се брои към дневния прием на течности? Оказва се, че да - водата в кафето действително допринася за хидратацията на организма. Това обаче не означава, че няколко кафета могат напълно да заменят обикновената вода. Диетолози обясняват пред сайта на Марта Стюарт къде е границата между полезния навик и прекаляването с кофеина.

Кафето не обезводнява толкова, колкото се смяташе

Кафето има лек диуретичен ефект, което означава, че може да увеличи отделянето на урина. Според диетолога Алиса Смолен обаче количеството вода в една чаша кафе обикновено компенсира тази загуба на течности.

Диетологът и нутриционист Лорън Манакър допълва, че този ефект в повечето случаи е слаб и често намалява при хората, които редовно пият кафе. Проблемите се появяват по-скоро при прекомерна консумация, особено ако човек почти не приема други течности.

Затова съдържащата се в кафето вода може да бъде включена в общия дневен прием на течности.

Но водата остава на първо място

Това не означава, че кафето трябва да се превърне в основния източник на хидратация. Обикновената вода остава най-добрият и най-прост начин организмът да получава необходимите течности.

Причината е, че кафето съдържа кофеин, а много популярни напитки включват и значителни количества захар, сметана, мляко или ароматизирани сиропи. Така една напитка, която на пръв поглед изглежда просто като кафе, може да носи и доста допълнителни калории.

Експертите съветват кафето да се приема като един от източниците на течности през деня, а не като единствен заместител на водата.

Колко кафе е допустимо

Според Манакър за повечето здрави възрастни до около 400 мг кофеин дневно обикновено се смятат за безопасно количество. Това приблизително съответства на три-четири чаши сварено кафе по около 240 мл, въпреки че реалното съдържание на кофеин силно зависи от вида на кафето и начина на приготвяне.

Важно е през останалата част от деня да се приемат и вода, чайове или други подходящи течности.

Тялото предупреждава, когато сте прекалили

Организмът обикновено дава ясни сигнали, когато количеството кафе стане прекалено голямо. Сред предупредителните признаци са проблеми със съня, повишена тревожност, нервност, сърцебиене и по-често уриниране.

Ако подобни симптоми се появят, специалистите съветват количеството кофеин да бъде намалено и да се увеличи приемът на обикновена вода.

Изводът е прост - кафето може да участва в дневната хидратация и една или няколко чаши не означават автоматично обезводняване. Но най-добрият вариант остава балансът: умерено количество кафе и достатъчно вода през целия ден.