Не вода. Лекар посочи по-добра напитка за жегите
Течностите трябва да се приемат постепенно, а признаци като замаяност, сухота в устата и тъмна урина да не се подценяват
Следете всички новини, анализи и коментари за Течности. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Течностите трябва да се приемат постепенно, а признаци като замаяност, сухота в устата и тъмна урина да не се подценяват
Нова технология показва триизмерни изображения на багажа
Затягат отново правилата за ръчния багаж
Забравете за парфюма в чантата
Не аспиринът или кафето ще ни помогнат, а много голямо количество течности
Средно трябва да консумирате два литра течност на ден, но не всеки успява да направи това
Приемът на нужното количество течности дневно изглежда лесна задача, нали? Просто пиете повече вода. Да, това със сигурност ще ви помогне, но вероятно...
Пийте поне 3 л течности, фреш и чай разхлаждат най-бързо Сменете прилепналите рокли с ефирни, слагайте крем през 2 часа Лятото вече ни "пържи" на ба...
София. Европейският съюз прави по-лесно пренасянето в ръчния багаж на течности, аерозоли и гелове, закупeни на различни етапи от пътуването (на терито...