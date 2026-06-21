Не вода. Лекар посочи по-добра напитка за жегите

По време на летните жеги повечето хора автоматично посягат към вода, но британската лекарка Наташа Фернандо посочва, че млякото може да помогне на тялото да задържи течности за по-дълго време. Причината е в състава му - захари, протеини, мазнини и натрий, които забавят изпразването на стомаха и подпомагат водния баланс, пише Life.

Подобен ефект е описан и в изследване за т.нар. индекс на хидратация на напитките, публикувано в The American Journal of Clinical Nutrition, където млякото показва по-дълго задържане на течности спрямо обикновената вода. Въпреки това водата остава най-практичната ежедневна напитка, а млякото е допълнение, не универсален заместител.

Защо млякото задържа течности по-дълго

На пръв поглед идеята звучи странно - в жегата човек очаква чаша вода, не чаша мляко. Но обяснението е физиологично, а не модно. Млякото съдържа течност, но и хранителни вещества, които забавят преминаването й през стомаха.

Захарите, протеините и мазнините карат течността да се освобождава по-бавно, а натрият помага на организма да задържа вода. Затова ефектът може да бъде по-продължителен, особено след изпотяване, физическо усилие или по-леко обезводняване.

Това не означава, че човек трябва да замени водата с мляко през целия ден. Млякото има калории, не е подходящо за всички и може да създаде дискомфорт при хора с непоносимост към лактоза.

Какви са алтернативите

Фернандо посочва, че соевото мляко също може да бъде вариант, защото съдържа електролити, важни за рехидратацията в горещо време. За хора, които не консумират животински продукти или избягват млечни напитки, това е по-достъпна алтернатива.

Кокосовата вода също често се препоръчва в жегите, защото съдържа електролити и е по-лека от млякото. Сокът от краставица или самата краставица са друг вариант, особено когато човек търси нещо свежо, леко и с високо водно съдържание.

Лекарката препоръчва и повече плодове и зеленчуци с много вода в горещите дни. Това включва краставици, диня, пъпеш, домати, цитруси и листни зеленчуци. В същото време тежките порции месо и прекалено много въглехидрати може да засилят усещането за отпадналост, особено в най-горещите часове.

Водата остава първият избор

Въпреки интереса към млякото, медицинските препоръки не отменят най-простото правило - водата остава основната напитка за ежедневна хидратация. Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ посочват, че приемът на достатъчно течности е едно от най-важните средства за предотвратяване на топлинни заболявания, а водата обикновено е достатъчна за хидратация при нормални условия.

Млякото може да има предимство в конкретни ситуации, но не е идеално за всеки момент. При силна жажда, дълго стоене на слънце или активност навън най-важното е течности да се приемат редовно, а не да се чака организмът да даде тревожен сигнал.

Алкохолът и прекаленото количество кофеин са лоша идея в горещините, защото могат да допринесат за загуба на течности или да влошат усещането за дехидратация. Най-сигурният подход е вода през целия ден, а други напитки - като допълнение според нуждите и състоянието на организма.

Симптомите, които не трябва да се подценяват

При горещо време признаците на обезводняване трябва да се следят внимателно. Сред най-честите сигнали са силна жажда, рядко уриниране, замаяност, нестабилност, умора, сухота в устата, сухи устни и език, хлътнали очи и тъмножълта урина със силна миризма.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията описват топлинното изтощение като реакция на тялото при прекомерна загуба на вода и соли, най-често чрез обилно потене. Сред симптомите са главоболие, гадене, замаяност, слабост, раздразнителност, жажда, силно изпотяване, повишена телесна температура и намалено отделяне на урина.

При по-тежки признаци, обърканост, припадък, продължително повръщане или силно влошаване трябва да се потърси медицинска помощ. Дехидратацията не е просто неприятно усещане, а състояние, което в жегите може бързо да стане опасно.

Как да се пие, ако вече има обезводняване

Ако се появят признаци на дехидратация, течностите трябва да се възстановяват постепенно. Големите количества вода наведнъж не са най-добрият подход, особено ако човек се чувства зле или му се гади.

Британската здравна служба NHS препоръчва при симптоми на дехидратация да се пият течности, а ако човек има гадене или е повръщал, да започне с малки глътки и постепенно да увеличава количеството. NHS съветва също да се избягват алкохол и напитки с кофеин, защото могат да влошат обезводняването.

В някои случаи могат да помогнат и разтвори за орална рехидратация, особено когато има значителна загуба на соли и течности. Те не са задължителни за всеки летен ден, но са полезни при по-сериозна дехидратация, стомашно неразположение или силно изпотяване.

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