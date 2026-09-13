БСП – Разград кани всички жители на молебен за здраве и концерт
Молебенът ще се отслужи в храм „Свети Николай Чудотворец“ в гр. Разград
Следете всички новини, анализи и коментари за Симеон Славчев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Молебенът ще се отслужи в храм „Свети Николай Чудотворец“ в гр. Разград
"Левицата“, Ваня Григорова и Мая Манолова са патерици на ГЕРБ, смята той
Обединението има реален шанс да се превърне във втора политическа сила още на тези избори
От МИР призоваха за общ фронт на предстоящите предсрочни парламентарни избори срещу сглобката и евроатлантиците
Според лидерът на партия МИР действията на общинските съветници са скандални и цинични
Лидерът на партия МИР съобщи, че властта извършва политически репресии
Председателят на партия МИР бе в много близки отношения с Негово Светейшество
Според ръководството на МИР е налице престъпление на Тагарев за национално предателство
Лидерът на партия МИР честити националния празник на българите от връх Шипка
Това заяви председателят на партия МИР Симеон Славчев, който е част от "Първо България"
Днес се навършват 151 години от гибелта на Васил Левски или 151 години безсмъртие
Симеон Славчев предложи всички партийни лидери да подпишат Меморандум за носенето само на националното знаме на България
Искането на лидерът на партия МИР е заради отмяната на честванията на 176-тата годишнина от рождението на Христо Ботев
Симеон Славчев иска ясни отговори и документи за реставрацията на паметника на Шипка
Правителството на сглобката управлява България на принципа проба-грешка
Днес се навършват 146 години от Освобождението на София от турско робство
Симеон Славчев иска ясни отговори и документи от министрите на външните и вътрешните работи и областния управител на София
Вижте какво написа в профила си във Фейсбук лидерът на партия МИР Симеон Славчев
Народ, който не помни и не уважава историята си, няма бъдеще
ова стана по време на дискусия в Народното събрание