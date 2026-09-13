Всичко за Протести В Турция

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80 000 срещу Ердоган в Кьолн

80 000 срещу Ердоган в Кьолн

Германският град Кьолн стана арена на най-многочисления досега протест срещу турското правителство в събота вечерта, съобщава Дойче веле. Десетки хиля...

23 юни | 19:44
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Поколението на бунта

Поколението на бунта

Светът като че ли се е побъркал. Турските демонстранти от "Таксим" призовават българите да се бунтуват, а самите те размахват бразилското знаме. В род...

23 юни | 6:30
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