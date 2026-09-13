"Паднал човек" застава до „Стоящия човек" в Турция
Истанбул. Нова форма на протест се появи в Турция. Демонстранти лягаха снощи на земята на площад "Таксим", в памет на загиналите по време на бунтовете...
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Истанбул. Нова форма на протест се появи в Турция. Демонстранти лягаха снощи на земята на площад "Таксим", в памет на загиналите по време на бунтовете...
Анкара. Турската полиция провежда операции в редица домове в столицата Анкара, при което са задържани най-малко 20 души, участвали в антиправителств...
Започват разследвания срещу полицаи, малтретирали демонстранти
Берлин. Партията на канцлера Ангела Меркел повтори позицията си против присъединяването на Турция към Европейския съюз. Позицията е в предизборната п...
Органите на реда нападали демонстрантите с викове като при джихад
Германският град Кьолн стана арена на най-многочисления досега протест срещу турското правителство в събота вечерта, съобщава Дойче веле. Десетки хиля...
Демонстрантите в Анкара посягат и на журналисти
Светът като че ли се е побъркал. Турските демонстранти от "Таксим" призовават българите да се бунтуват, а самите те размахват бразилското знаме. В род...
Протестите в Бразилия взеха първата си жертва, предаде РИА „Новости". Починал е 18-годишен младеж от Рибейран Прету, в града други четирима души са се...
Хората по площадите изнесоха урок по стил, дисциплина и усет за справедливост
Истанбул. Протестиращите в Турция са започнали нова форма на протест след като турската полиция забрани демонстрациите на истанбулския площад "Таксим...
Анкара. Турският вицепремиер Бюлент Арънч каза, че може да се използва армията, за да се потушат протестите. "Полицаите ще използват всички средства,...
Меркел: Подходът на Турция е твърде жесток
Анкара. Турският министър на вътрешните работи Муамер Гюлер заяви, че планираната за днес общонационална стачка е незаконна, предаде АФП. "Правят се...
New York Times: Властите атакуват лекари и медиите
Използвани са сълзотворен газ и водни струи
Турският премиер Реджеп Тайип Ердоган за втори път се срещна с протестиращи, този път с представители на демонстрантите от парка "Гези", предаде БНР....
Брюксел. Европейският парламент настоява отговорните за полицейското насилие в Турция да бъдат изправени пред съда, предаде БНР. В приета днес резол...
Брюксел. Депутатите са дълбоко притеснени от непропорционалната и прекомерна употреба на сила от страна на турската полиция срещу мирните и законни де...
Ердоган: Имате 24 часа да опразните парка