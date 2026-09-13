Николай Цонев подкрепи Слави. Партията му гласува за ИТН
Решението е взето от Политическия съвет на „Нова алтернатива“
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Решението е взето от Политическия съвет на „Нова алтернатива“
София. "Гледните точки на ГЕРБ и Атака са много близки и те ще направят правителство, което няма да издържи дълго", каза председателят на Нова алтер...
Снежана Димитрова обича танците и мамината пуйка
Разчитаме на млади експерти, които са били пренебрегнати
София. Децата са надеждата за рестарт на системата в България, категорични бяха от "Нова алтернатива". Те закриха предизборната си кампания с концерт...
Кърджали. С поднасяне на венец пред паметника на Васил Левски в центъра на Кърджали започна посещението на лидера на партия „Нова алтернатива" Никола...
Председателят на Българска офицерска легия "Раковски" о.р. майор Иван Милов, който е втори в листата на ПП "Нова алтернатива", е майстор на печеното а...
Приповдигнато е настроението преди тазгодишния Великден в дома на зам.-председателката на партия "Нова алтернатива" Камелия Нейкова. Вълнение е обзело...
Закон за спонсорството ще налее пари в културата
Велико Търново. В първия ден от страстната седмица Николай Цонев, председател на “Нова алтернатива” се срещна със симпатизанти от Велико Търново и рег...
София. "Личи си, че бившият премиер не знае какво е Апелативна прокуратура. Мисля, че много скоро ще му се наложи да научи", коментира Николай Цонев,...
Никол Станкулова като че ли е бременна. Клюката плъзна, след като чаровната синоптичка на Нова се появи в ефир с прилепнала рокля, която ясно очерт...
Монтана. Много трудности среща малкият и среден бизнес в страната, а това се отразява пагубно на икономиката на България. Това заявиха Николай Цонев,...
90% е безработицата при младите до 29 години в малките населени места
Сливен. "Божият знак с бюлетина номер едно, която ни се падна за изборите, ще ни помогне." Това обяви пред журналисти в Сливен лидерът на партия Нова...
Сливен. Шефът на Офицерска легия „Раковски” е кандидат за депутат. Подполковникът от резерва Иван Милов е втори в листата на партия „Нова Алтернатива”...