Казаните за ракия забумтяха на max. Колко ще заработят при комшиите
Моделът в Сърбия е същият като у нас
Следете всички новини, анализи и коментари за Казани. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Селските казани за варене на ракия ще минат под контрола на общините. Това предвиждат промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които бяха пр...
В селските казани за варене на ракия ще може да се правят до 10 хектолитра чист алкохол на година, което прави по 2500 литра ракия от 40 градуса. А дъ...
Селските казани за ракия са внесли в хазната акциз в размер на 120 хил. лв. през първите три месеца от годината. Това гласи писмен отговор на министър...
Селските казани за ракия работят изцяло в сивия сектор на икономиката, сочат данни от справка, изготвена от работна група с представители на НАП и Аге...
Предстои намаляване на капацитета на казаните за ракия. Това заяви Емил Димитров в ефира на бТВ тази сутрин. "Казаните за ракия ще останат на стария р...
Производителите на домашна ракия у нас прибират поне 370 милиона лева чиста печалба и ощетяват държавата с минимум 200 млн. лева акциз и 74 млн. ДДС в...
Политици защитават мръсен бизнес за милиони В навечерието на новогодишните празници четирима човека загинаха и още четирима са приети в тежко състоян...
Промените в закона засягат ли производството на домашна ракия, която е изконна българска традиция? Имаше дори протести по този повод, а омбудсманът Ма...
Тази отровна ракия е правена или с технически спирт, или със спирт за горене, твърдят казанджии Все още разследващите не са поискали от нас да започн...
Статистиката показва, че половината от производство на грозде в България отива във вимпромите, от където се произвежда вино и ракия, а другата половин...
Няма край сагата с варенето на домашна ракия. Еликсирът може да се вари само в периода 1 юли до 31 декември, решиха депутатите. Те приеха промени в За...
Варене на ракия от юли до декември и затягане на режима са стъпки срещу сивия сектор Темата за контрол над казаните винаги се задушава от популизъм,...
Битка кой да се добере пръв до казаните за варене на ракия върви в Благоевград и околните села. Сигурно е, че там ще са по-големите опашки, отколкото...
Бургас. 16 нелегални казана за ракия, които са произвеждали алкохол на черно, разкриха служители от отдел "Митническо разузнаване и разследване" към б...
В домашната се крие опасният метилов алкохол
Благоевград. Много хубаво не е на хубаво. Това разбраха хиляди лозари в селата на община Сандански. Много от тях се радваха на добрата реколта, но час...
Казанджиите работят денонощно, свършиха часовете до Нова година
Изловиха 19 незаконни казана за варене на огнената вода
София. В цялата страна митнически инспектори правят проверки на казаните за ракия. Най-честите нарушители са хора, които варят ракията при домашни усл...