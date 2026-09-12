Всичко за Даниела Бобева

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Нотариус измества КАТ

Нотариус измества КАТ

Нотариусите може скоро да изместят КАТ. Регистрацията на автомобили в пунктовете на МВР може да премине изцяло към нотариалните кантори в страната. То...

04 юни | 18:10
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