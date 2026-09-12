Бивш вицепремиер: Ето защо плащаме по 6 лв. краставиците
Облаците над икономиката ни се сгъстяват, каза Бобева
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Облаците над икономиката ни се сгъстяват, каза Бобева
Прогноза на проф. Даниела Бобева
Той завишава прогнозата за икономически растеж за тази година, като я изчислява на 1,8%
Комуникацията е един от големите проблеми в процеса по присъединяване към еврозоната
Икономиките не умират, важно е как в такива ситуации ще реагират стопанските субекти
В Европарламента дават за пример новия закон за обществените поръчки
Кърджали. Финансово-икономическото състояние на България към момента не налага някакви извънредни мерки. Как ще се развие ситуацията в следващите месе...
Не e подписван договор за заем между БЕХ и "Газпром", заяви Даниела Бобева Бъдещето на проекта за VII блок в АЕЦ "Козлодуй" ще се решава от следващот...
Кърджали. Кмeтовете на Кърджали, Кирково и Момчилград разговаряха с вицепремиера Даниела Бобева за трасето на газовата връзка България-Гърция, което м...
София. Имаме сближаване на позициите по доста точки и мисля, че сме пред договаряне. Това заяви за "Стандарт" транспортният министър Данаил Папазов сл...
София. "Няма да допуснем гражданите да загубят и лев. БНБ прави онова, което трябва да се прави в тази ситуация", това каза вицепремиерът Даниела Бобе...
Бизнесът ще поема част от разходите за пътища до заводите Таксата за обжалване на процедурите по обществени поръчки ще бъде обвързана с размера на са...
София. "Българското правителство има готовност да осигури газ за максимално дълъг период от време, минимум 3-4 месеца. Ние имаме решение на Министерск...
София. "Няма апокалипсис, въпреки внушенията на опозицията. Това, което се говори, е абсолютна лъжа. Криза в икономиката няма. Единственият враг на бъ...
Киев. "Поздравих Петро Порошенко и пожелах мир и единение на украинския народ". Това заяви зам. министър-председателят по икономическото развитие Дани...
София/Киев. Вицепремиерът Даниела Бобева ще подари икона на св. Иван Рилски на новоизбрания украински президент Петро Порошенко. Бобева ще присъства н...
София. Българското правителство успя да запази финансовата и икономическа стабилност в страната. Последните данни в публикуваните вчера конвергентни д...
София. "Основите на здравото общество до голяма степен се залагат в първите 7 години на всеки негов член. Затова политиките за децата трябва да бъдат...
Нотариусите може скоро да изместят КАТ. Регистрацията на автомобили в пунктовете на МВР може да премине изцяло към нотариалните кантори в страната. То...
София. Има закон за държавния бюджет и там са формирани параметрите в дълга. Това каза вицепремиерът и министърът по икономическите въпроси Даниела Бо...