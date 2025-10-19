Бизнес

Бивш вицепремиер: Ето защо плащаме по 6 лв. краставиците
19 окт 25 | 21:32
Държавата не може повече да бъде „майка хранилка“, а увеличаването на заплатите би довело до нова инфлационна вълна и това е основното предизвикателство пред депутатите при приемането на новия бюджет.

Това заяви бившият вицепремиер Даниела Бобева по Би Ти Ви.

България трябва да се откаже от автоматичните фиксирани плащания и да насочи ресурсите към реални инвестиции в инфраструктура, ВиК и напоителни системи.

Ако това направим, няма да плащаме по 6 лева за краставици и домати, категорична е тя.

Бобева смята, че дефицит от 3 до 5% не е проблем, стига средствата да се насочат към инвестиции, а не към заплати, „които не са изработени“.

Бобева смята, че редовното правителство е изключително важно за успешното приключване на техническите процеси по въвеждането на еврото.

Ние сме социална държава, но не можем повече да си го позволим. Необходими са кураж и силна парламентарна подкрепа, за да се спре фискалната безотговорност, обобщи Даниела Бобева.

Облаците над българската икономика се сгъстяват все повече, предупреди още тя.

