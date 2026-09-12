Съветът на деканите на Софийския университет изпрати ректора проф. Анастас Герджиков
Общото събрание на Софийския университет ще избере утре еднолични и колективни органи на управление и контрол на Алма матер
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Общото събрание на Софийския университет ще избере утре еднолични и колективни органи на управление и контрол на Алма матер
Това обявиха от ЦИК
По-време на обиколките си се засичах по-често с Радев, отколкото с представители на ГЕРБ, коментира кандидат-президентът
Аз съм готов на всякакво правителство, за да излезем от кризата, заяви кандидат-президентът
Абсолютно недопустимо е, добави проф. Анастас Герджиков
Ако бъда избран, ще има правителство
Отменете зеления сертификат, зове кандидатът за президент
Ректорът на СУ откри предизборната си кампания в Карлово
Възможно ли е начело на най-престижня университет да е бил човек без чест, пита лидерът на ИТН
Инициативният комитет на професора внесе подписката му в ЦИК
Каза кого ще подкрепи, ако не стигне до балотаж
Какви са шансовете на Румен Радев,Анастас Герджиков и Лозан Панов?
Исках да бъда кандидат на всички българи, каза професорът
Той разчита на широка подкрепа от страна на дясноцентристките партии
С рок хитове ще се надъхват за вота на 14 ноември двамата фаворити
Той е много сериозен преподавател, академичен човек, солиден учен, категоричен е деканът
Видя "разломни линии" в образованието
Един от основните проблеми в България е разделението, не бива така, заяви Калин Сърменов
Аз съм българин като вас, който е готов да помогне, заяви кандидат президентът
В Инициативния комитет влизат 67 души