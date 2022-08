Коя е любимата рок група на Радев и Герджиков

С рок хитове ще се надъхват за вота на 14 ноември двамата фаворити Румен Радев и Анастас Герджиков. Оказва се, че суровият генерал и миролюбивият професор имат сходни музикални вкусове. Ректорът на Софийския университет си пада най-много по "Пинк Флойд", която е сред любимите банди и на Радев.

"Обожавам групата, докато са все още заедно всички. Нито Уотърс без "Пинк Флойд" е същото, нито обратното. Обичам по-старите им албуми, без последните два, които са без него", признава Герджиков. Гледал е няколко пъти на живо Уотърс, изпуснал го веднъж през 1990 година на Стената в Берлин, въпреки че е бил на 30 километра оттам. Професорът слуша в захлас и парчето на Куин "In the lap of the gods". Всеки път откривал нещо ново в него. Припевът звучи като арабски песнопения, допълва професорът. От дете харесва и "Дийп Пърпъл", които постоянно сменят стиловете, но винаги са изобретателни.

Като ректор на Софийския университет искал да направи китариста на "Куин" Браян Мей почетен доктор на вуза, но поканата не стигнала до него. Радев пък посреща солиста на "Айрън Мейдън" Брус Дикинсън, когато още е командир на авиобаза "Граф Игнатиево".

Герджиков за кратко е свирил на китара, но нямал време и упоритост да стане добър музикант, понеже наблягал на латинския и други важни предмети. За разлика от него, Радев в седми клас спечелил състезание между школите по класическа китара от цяла България, пише "Марица".

Ректорът обаче може да се похвали с арест в милицията по времето на соца заради музикалните си увлечения. Ходел да си купува плочи пред НДК и бил прибран с още няколко младежи. След няколко часа в управлението ги пуснали. Преди да си тръгнат обаче, им казали: "А сега да подпишете една декларация, че няма да слушате хевиметъл!". Ние казахме, че не слушаме такава музика, но те бяха упорити: "Ами ние, понеже се плашим от хевиметълистите, караме всички да подписват такава декларация", спомня си ректорът. Той обича да разпуска и с филмовата музика на Енио Мориконе, а в класацията на любимите му групи попадат също унгарците от "Омега" и "Анатема".

Алън Парсънс и неговата банда често са слушани от Радев и съпругата му Десислава. Въпреки че са рокаджии, любимата семейна песен е "Аз ти принадлежа" в изпълнение на Анастейша и Ерос Рамацоти.

Президентът и половинката му често са забелязвани да посещават оперни представления. Сред най-харесваните са "Турандот" на Пучини и "Пръстенът на нибелунга" на Вагнер. Герджиков пък предпочита от класиците Моцарт.