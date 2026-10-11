Зеленски каза кога ще спре ударите. Постави условие на Русия

Украйна е готова да прекрати ударите по руски петролни рафинерии, ако Москва спре атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от украинските медии и "Франс прес".

„Украйна ще бъде готова да преустанови ударите по руските петролни рафинерии, ако Русия престане да поразява нашата енергийна инфраструктура. Всяка мярка за деескалация трябва да бъде реципрочна и да бъде обвързана с конкретни гаранции“, написа Зеленски в социалната мрежа X.

Украинският президент припомни последните руски удари по населени места и инфраструктурни обекти в страната.

„Благодарен съм на всички наши служби за спешно реагиране, които винаги са до нашите хора и отстраняват последствията след жестоките руски удари. Едва тази сутрин приключиха издирвателно-спасителните работи в Запорожие, където Русия уби 23 души, четирима от които са деца. Вчера в Харков руснаците нанесоха удар по медицинско заведение, а тази нощ имаше руски удари по гражданска инфраструктура, жилищни сгради и енергийни обекти. Сутринта руснаците удариха пететажна сграда в Славянск. Там един от входовете е напълно разрушен, а под развалините може да има хора“, заяви Зеленски, предава БТА.

По думите му само през последната седмица руските сили са изстреляли около 1450 авиационни бомби, 75 ракети от различни видове и над 1640 ударни дрона. Около 60% от безпилотните апарати са били реактивни.

Зеленски съобщи, че Украйна продължава координацията с международните си партньори и предстоят разговори с европейски лидери. Сред приоритетите са осигуряването на допълнителни пакети за отбрана, системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси за бойната авиация.

„Днес ще продължим координацията с партньорите - ще има разговори с европейски лидери. Практически всеки ден на различни нива координираме действията си и работим върху допълнителни отбранителни пакети, преди всичко за противовъздушна отбрана и боеприпаси за бойната авиация. Всичко това е за защита на живота на нашите хора и интересите на Украйна“, подчерта той.

Украинският президент заяви още, че отговорността за войната е на Русия.

Изявлението на Зеленски идва ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп го призова да разпореди прекратяване на ударите по руски петролни рафинерии. Тръмп разкритикува украинския лидер и за това, че досега не е постигнал споразумение с Москва за прекратяване на войната.

Американският президент заяви също, че украинците може би трябва да изберат нов лидер.