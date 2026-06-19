Заради снимка! Лют скандал между Тръмп и Мелони

Лют скандал заради снимка пламна между Доналд Тръмп и Джорджа Мелони. Причината бяха коментари на Тръмп по адрес на Мелони след срещата на лидерите от Г-7, които предизвикаха остра реакция в Италия.

Скандалът избухна, след като Тръмп заяви пред журналисти, че Мелони го е молила за обща снимка по време на форума, предаде Нова тв.

„Джорджа Мелони ме молеше да се снимам с нея. Стана ми жал за нея“, каза американският президент. Той допълни още, че е разговарял с италианския премиер, но „не е бил длъжен да го прави“.

Изказването предизвика незабавна реакция от страна на италианските власти. Мелони категорично отхвърли думите на Тръмп и ги определи като измислица.

„Твърденията на Доналд Тръмп са напълно измислени. Честно казано съм шокирана. Нито аз, нито Италия някога сме молили за подобно нещо“, заяви премиерът във видеообръщение, публикувано в социалните мрежи.

Особено остър беше италианският външен министър и вицепремиер Антонио Таяни, който обяви, че отменя планираното си посещение в САЩ на 21 и 22 юни. „Сериозните и обидни думи на президента Тръмп към премиера Джорджа Мелони обиждат цяла Италия“, написа Таяни в социалната мрежа X.

По-късно той заяви, че никой няма право да унижава Италия по подобен начин, независимо от съюзническите отношения между двете държави. Критики към американския президент дойдоха и от представители на различни политически сили в Италия.

Държавният секретар в кабинета на премиера Джованбатиста Фацолари определи думите на Тръмп като поредна атака срещу европейски лидери.

„С тези неподходящи коментари той успя да направи Съединените щати непопулярни в голяма част от Европа, нанасяйки вреда не само на Европа, но и на самата Америка“, коментира Фацолари.

Лидерът на Движение „Пет звезди“ Джузепе Конте също осъди поведението на американския президент. „Напълно неприемливо е съюзническа държава да си позволява подобен тон към институционалните представители на Италия“, заяви Конте.

Подобна позиция изрази и лидерът на партия „Ационе“ Карло Календа. „Не вярвам Джорджа Мелони да е молила за каквото и да било. Тези обиди трябва да бъдат отхвърлени, защото накърняват достойнството на нацията“, каза той.

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