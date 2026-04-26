Юлия Навална: Ще видя Путин в съда за убийството

„Все още чувам гласа на Алексей Навални“, заявява Юлия Навална в интервю за „Сънди таймс“, като очертава новата си роля в руската опозиция. Тя обявява, че ще търси съдебна отговорност от Владимир Путин за смъртта на съпруга си.

Изказването на вдовицата идва след лабораторни анализи, които според няколко европейски правителства сочат наличие на силно токсично вещество. Навална подчертава, че ще продължи борбата му, включително чрез ново издателство.

По думите й има достатъчно доказателства, за да бъдат повдигнати обвинения срещу руския президент. Тя директно заявява, че това не е изолиран случай, а част от модел на действия. „Това не е първият или вторият път, когато той отравя хора“, казва тя.

Навална е категорична, че ще настоява за съдебен процес. „Очаквам с нетърпение да видя Путин в съда. Той е като цар и прави каквото си поиска, но един ден ще разбере, че хората не са го подкрепяли“, заявява тя, като добавя, че страхът е основната причина за мълчанието в Русия.

Тя коментира и личността на Путин, като подчертава, че действията му често са трудно обясними. Според нея произходът му като бивш офицер от КГБ допринася за непрозрачността в решенията му.

Паралелно с политическата активност Навална развива и нова стратегия чрез книги. Тя създава собствено издателство One Book Publishing, което ще публикува руски версии на мемоарите на Алексей Навални, както и други произведения, насочени срещу автокрацията.

Сред първите заглавия е „Патриот“, посмъртната книга на Навални, както и трудове, които трудно достигат до руската публика. Сред тях е и анализът на съвременните режими от Ан Апълбаум.

„Вярваме, че рускоезичните читатели трябва да имат достъп до книги, които ни помагат да мислим и да се съпротивляваме“, подчертава Навална. Според нея това е нов фронт в борбата срещу контрола върху информацията.

В момента тя действа от европейска държава, откъдето ръководи Фонда за борба с корупцията и поддържа контакти със западни правителства с цел засилване на натиска върху Кремъл.

