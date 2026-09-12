Юлия Навална: Ще видя Путин в съда
Вдовицата на Алексей Навални говори за отрова, страх и нова битка чрез книги
Следете всички новини, анализи и коментари за Алексей Навални. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Вдовицата на Алексей Навални говори за отрова, страх и нова битка чрез книги
Юлия Навалная и четирима външни министри съобщиха новината в Мюнхен
Говори вдовицата му Юлия
Излизат мемоарите му, които ще бъдат пуснати в продажба на 22 октомври
Не знаем какво да очакваме от него, заяви Юлия Навална
Опозиционният лидер внезапно почина на 16 февруари в отдалечена арктическа наказателна колония
Преди да почине Навални подкрепи плана "По обяд срещу Путин"
Тя направи изказването във видеообръщение към голям опозиционен митинг в Будапеща
Някой е счупил стъклото на колата му и го е напръскал със сълзотворен газ в очите, преди да започне да го удря с чук
Навални почина на 16 февруари в Наказателна колония № 3 в град Харп
Поднесе венци и цветя
По петите й е цялата руска полиция
Къде е Юлия Навалная?
Всички присъстващи рискуват да бъдат задържани
От Кремъл заявиха, че неразрешените събирания на хора са в нарушение на закона
Какво става
Опелото ще бъде в църква в квартал Марийно
Опелото на опозиционера и антикорупционен активист трябва да се състои в петък
В Москва
Говори негова съюзничка