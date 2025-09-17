Обрат! Истината за смъртта на Навални

Обрат при разследването на смъртта на Алексей Навални.

Покойният руски опозиционен лидер е бил отровен - това показва анализ на западна лаборатория, съобщи вдовицата му Юлия, посочва БНТ.

Припомняме, че юристът по професия Навални беше най-яростният и изявен противник на президента Владимир Путин и водеше кампания срещу корупцията в Русия. Той казваше, че ще се бори докрай, за да види „красивата Русия на бъдещето“. На 16 февруари 2024 г. руските властти обявиха, че той е починал в отдалечената руска, затворническата колония "Полярен вълк“ в Ямало-Ненецкия автономен окръг, където изтърпяваше 19-годишна присъда по редица обвинения. Съобщението за смъртта му предизвика вълна от реакции в цял свят. Съпругата му Юлия, западни лидери и съмишлениците на руския опозиционер обвиниха за смъртта му руския президент Владимир Путин. Руските власти отрекоха да са замесени. Навални беше определен като екстремист и всеки, който спомене името му или това на антикорупционната му фондация, подлежи на глоба и до четири години затвор при повторно нарушение.

Иначе Алексей Навални доброволно се завърна в Русия от Германия, където се лекуваше, тъй като беше отровен с нервнопаралитично вещество в Сибир. Преди смъртта си в руския затвор той пишеше мемоари за живота и работата си.

„Ще прекарам остатъка от дните си в затвора и ще умра тук. Няма да има с кого да се сбогувам. Всички рождени дни ще се празнуват без мен. Никога няма да видя внуците си. Няма да бъда обект на никаква семейна история. Няма да присъствам на нито една снимка", пише опонент номер едно на Кремъл на 22 март 2022 г.

Навални многократно е питан от служители на наказателната колония, така и от други затворници, защо се е върнал в Русия, като е знаел какво го чака.

"Не искам да изоставя моята страна или да я предам. Ако вашите вярвания значат нещо, трябва да сте готови да ги защитите и да правите жертви, ако е необходимо", отговорил той според последния запис в своеобразния си затворнически дневник с дата 17 януари 2024 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com