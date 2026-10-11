Втори ад в Рияд! Взрив и пламъци

Неидентифициран снаряд е поразил основното международно летище на Саудитска Арабия в Рияд в неделя, съобщи водената от Саудитска Арабия коалиция.

Това се случва ден след смъртоносна ракетна атака срещу същото летище, която повдигна въпроси дали САЩ ще се включат във военен конфликт в региона, предаде NBC News, цитирана от бТВ.

Снарядът е ударил терминал 4 на международното летище „Крал Халид“ в Рияд и е предизвикал пожар, който властите се опитват да овладеят. Коалицията съобщи още, че е прехванала и унищожила крилата ракета в близост до летището.

При атаката в събота загинаха най-малко 12 души, а 309 бяха ранени, съобщиха саудитските авиационни власти. Сред жертвите има един американски гражданин, четирима саудитци, двама граждани на Бангладеш, както и граждани на Египет, Йордания, Палестина, Сирия и Судан.

Част от ранените са в критично състояние. Летището остана затворено и в неделя.

След нападението президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон обмисля да се присъедини към военните операции на Саудитска Арабия срещу подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути.

„Възможно е. Ще го обмислим“, каза Тръмп пред журналисти. „Току-що научихме за последната атака. Ще вземем решение. Действаме много бързо“, добави той.

Нападението в събота предизвика международно осъждане и засили натиска върху Саудитска Арабия и съюзниците ѝ да предприемат ответни действия срещу хутите. Атаката е най-смъртоносната срещу кралството от десетилетие и бележи рязка ескалация в кампанията на подкрепяната от Иран групировка срещу водещия световен износител на петрол. Напрежението вече оказва влияние върху световната икономика.

Правителството на Саудитска Арабия и съюзниците му обвиниха хутите за нападението в събота. Групировката не пое незабавно отговорност за последната атака, но отново предупреди хората да стоят далеч от саудитските летища.

Вашингтон също обвини хутите за съботния удар. Това е поредната от няколко атаки срещу натовареното летище през последната седмица. При нападение в четвъртък там загинаха трима души.