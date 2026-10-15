Вашингтон готви страховит удар срещу Иран. Последната дума има Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп разполага с нова мощна възможност за оказване на натиск върху Иран. Пентагонът е разработил планове за мащабни удари срещу ирански ядрени съоръжения и енергийна инфраструктура, при които може да бъде използвана една от най-разрушителните неядрени бомби в света. Става дума за GBU-43/B, известна с внушителното прозвище „майката на всички бомби“. Военните разработки дават на Вашингтон допълнителни варианти за действие, но решението дали да бъде подновена мащабната военна операция остава изцяло в ръцете на Тръмп.

Пентагонът подготвя няколко сценария

Информацията е на Си Ен Ен, която се позовава на американски служители, запознати с обсъжданите военни планове. Новината беше разпространена и от Ройтерс, като агенцията уточнява, че засега не е успяла да потвърди сведенията по независим път.

Според публикацията американската армия проучва възможността да използва GBU-43/B при евентуално възобновяване на мащабните бойни действия срещу Иран. Целите могат да включват стратегически обекти от енергийната инфраструктура и съоръжения, свързани с ядрената програма на Техеран.

Важно уточнение е, че подготовката на подобни планове не означава заповед за нападение. Военните разработват различни варианти, които президентът може да използва при необходимост. Източниците на Си Ен Ен признават, че в Пентагона все още се обсъжда доколко използването на толкова мощно оръжие би помогнало за постигането на американските стратегически цели.

Какво представлява „майката на всички бомби“

GBU-43/B е едно от най-впечатляващите оръжия в американския арсенал. Бомбата тежи приблизително 9,5 тона и е проектирана да причинява изключително силна взривна вълна върху голяма площ.

За разлика от специализираните противобункерни боеприпаси тя не е предназначена основно за проникване на голяма дълбочина под земята. Именно затова ефективността й срещу силно укрепени ядрени съоръжения остава предмет на военни оценки.

Оръжието има и интересна история, свързана с Доналд Тръмп. На 13 април 2017 г., по време на първия му президентски мандат, американските въоръжени сили използваха GBU-43/B за първи път в реални бойни действия. Бомбата беше хвърлена върху тунелен комплекс на терористичната организация „Ислямска държава“ в афганистанската провинция Нангархар.

Тогава американското военно командване обясни избора на оръжието с необходимостта да бъдат разрушени укрепени позиции и да се намали рискът за войниците, участващи в операцията.