Умна, амбициозна и лоялна. Новата дама в екипа на Тръмп

Доналд Тръмп повери един от най-важните постове в Белия дом на жена с богата професионална биография, юридическо образование и сериозен опит в политическите комуникации. Кейти Закария, досегашен съветник в медийната компания на президента, е новият прессекретар на американското президентство. Майка на четири деца, университетски възпитаник с международен опит и добре познато лице от телевизионния екран, тя получава възможност да се превърне в един от най-разпознаваемите представители на администрацията. Самият Тръмп не скри възхищението си от нея, определяйки я като блестящ, изключително лоялен и отдаден съмишленик.

Жената, която спечели доверието на президента

Назначението на Кейти Закария беше обявено на 9 октомври след повече от месец, през който постът остана свободен след напускането на Карълайн Левит. Изборът на Тръмп привлече вниманието не само заради новото лице в Белия дом, но и заради изключително топлите думи, с които президентът представи своята сътрудничка.

„За мен е огромна чест да назнача Кейти Закария за прессекретар на Белия дом“, написа той в социалната си мрежа Трут Соушъл. Президентът я похвали за нейната последователна подкрепа, лоялност и принос към движението МАГА - „Да направим Америка отново велика“.

Тръмп подчерта, че Закария му е помагала по време на предизборните кампании, включително в ключовите колебаещи се щати. Той изрази увереност, че тя ще работи успешно както с неговата администрация, така и с журналистите.

Според Си Ен Ен президентът е потърсил мнението на няколко свои близки съветници, включително на Карълайн Левит, преди окончателно да се спре на Закария. Това показва вниманието, с което е бил направен изборът за толкова важна публична позиция.

От Калифорния до Вашингтон - кариера, изградена с постоянство

Пътят на Кейти Закария към Белия дом започва далеч от президентските кабинети. Тя е родена и израснала в Калифорния и завършва престижния частен университет „Пепърдайн“, където получава бакалавърска степен по политически науки през 2007 г., а през 2011 г. завършва и право.

Интересът й към политиката се проявява рано. Още през 2006 г. тя става стажант в Националния комитет на Републиканската партия, а впоследствие придобива опит и в Белия дом по време на администрацията на Джордж Буш-младши.

Професионалният й път преминава и през Китай. Закария живее и работи известно време в Пекин, където се запознава отблизо с международната юридическа практика и деловата среда.

След завръщането си в САЩ тя развива кариера, която съчетава правото, политиката и обществените комуникации. Сред професионалните й ангажименти е работата като юридически съветник на консервативната организация „Фикс Калифорния“, свързана с Ричард Гренел, един от дългогодишните сътрудници на Тръмп.

Между 2023 и 2025 г. Закария работи и в университета „Пепърдайн“, където отговаря за развитието на специални проекти. Днес тя е член на консултативния съвет към юридическия факултет на висшето училище.

Новината за назначението й предизвика гордост сред университетската общност. Президентът на „Пепърдайн“ Джим Гаш поздрави своята бивша студентка и сътрудничка, като изрази надежда тя да използва способностите и богатия си опит в служба на страната.

Познато лице от телевизията и важен съветник

Кейти Закария не е непозната на американската телевизионна аудитория. През годините тя се утвърждава като консервативен политически коментатор с участия във „Фокс нюз“, „Нюзмакс“ и други телевизионни канали.

Юридическата й подготовка и познаването на политическите процеси й дават възможност да участва в публични дебати по широк кръг въпроси. Тя последователно защитава политическите позиции на Републиканската партия и е сред откритите поддръжници на Доналд Тръмп.

По-рано през 2026 г. Закария за кратко заема ръководна длъжност в комуникационния екип на Министерството на вътрешната сигурност. След това става старши съветник по комуникациите в „Тръмп Медия енд Текнолъджи Груп“, компанията, която управлява социалната мрежа Трут Соушъл.

Така тя натрупва опит както в държавната администрация, така и в частния сектор, преди да получи най-важното назначение в професионалния си път.

Майка на четири деца пред голямо предизвикателство

Зад успешната професионална кариера стои и голямо семейство. Кейти Закария е омъжена за филмовия продуцент Тайлър Закария, с когото сключва брак през 2011 г. Двамата имат четири деца.

Съпругът й е свързан с филмови продукции, сред които „Ирландецът“ на Мартин Скорсезе. Самата Кейти неведнъж е показвала колко важно място заема семейството в живота й.

Това прави новото й назначение още по-значимо. Работата на прессекретаря на Белия дом изисква постоянна готовност за публични изяви, бързи реакции и ежедневен контакт с журналистите. Закария ще трябва да съчетава тези отговорности с грижите за четирите си деца.

Честта на живота ми

Новата прессекретарка посрещна назначението с благодарност към Доналд Тръмп и обещание да работи за представянето на резултатите от неговото управление.

„Да служа на президента Тръмп и на американския народ в този важен момент, когато отбелязваме 250 години от приемането на Декларацията за независимост, е честта на живота ми“, заяви Закария.

Тя подчерта, че очаква с нетърпение сътрудничеството с журналистите, акредитирани в Белия дом, и с представителите на медиите в цялата страна. Закария отправи топли думи и към своята предшественичка Карълайн Левит, признавайки високия стандарт, който тя е поставила на поста.

Именно отношенията с журналистите ще бъдат сред първите големи изпитания пред новото лице на Белия дом. Кейти Закария обаче влиза в президентската администрация със сериозна професионална подготовка, опит пред телевизионните камери и най-вече с ясно заявеното доверие на Доналд Тръмп.

За юристката от Калифорния това е кулминацията на дълъг професионален път. От университетските аудитории и първите стажове във Вашингтон до една от най-престижните комуникационни позиции в американската политика - Кейти Закария вече има своя голям момент на националната сцена.