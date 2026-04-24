Тръмп удари по масата! Заплаши Лондон с тежки мита

Американският президент Доналд Тръмп отправи директно предупреждение към Великобритания, че Вашингтон е готов да наложи високи мита, ако Лондон не отмени данъка върху цифровите услуги. Изявлението му, направено в Белия дом, рязко изостря тона между двете страни и поставя под въпрос стабилността на търговските им отношения.

Според Тръмп мярката е несправедливо насочена срещу американските технологични компании. Така спорът около данъка се превръща в потенциална икономическа конфронтация.

„Ако не отменят данъка, вероятно ще наложим високи мита на Обединеното кралство“, заяви Тръмп пред репортери, а пред британския вестник „Телеграф“ повтори още по-категорично позицията си. По думите му сегашната политика на Лондон удря директно по интересите на американския бизнес.

Въпросният данък, въведен през 2020 г. със ставка от 2 на сто, е насочен основно към големи технологични корпорации като Apple, Alphabet и Meta. Именно този фокус върху американските гиганти от години предизвиква остро недоволство във Вашингтон, независимо от това коя администрация е на власт.

Напрежението не е ново, но сега достига ново ниво. Още по време на управлението на Джо Байдън САЩ критикуваха мярката, но тонът бе далеч по-умерен. При Тръмп обаче подходът е директен - или отстъпка, или последствия.

Контекстът прави ситуацията още по-напрегната. Изявленията идват дни преди планираното посещение на крал Чарлз в САЩ, което трябваше да бъде знак за сближаване между двете страни. Вместо това визитата може да се превърне в сцена на напрегнати разговори за търговия и икономически натиск.

Допълнително напрежение внесе и предупреждението на Тръмп от по-рано този месец, че Вашингтон може да преразгледа търговското споразумение с Лондон. То бе сключено с цел да смекчи ефекта от американските мита върху британския износ, но сега е поставено под съмнение.

Причините за охлаждането на отношенията не се изчерпват само с икономиката. Тръмп посочи и липсата на достатъчна подкрепа от страна на Великобритания след началото на конфликта в Близкия изток, което допълнително утежнява диалога между съюзниците.

