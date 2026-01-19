Тръмп с твърда позиция за Гренландия: Дания не се справи

Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Дания се е оказала неспособна да направи каквото и да било, за да премахне "руската заплаха" от Гренландия, и посочи, че "сега е моментът тази работа да бъде свършена и тя ще бъде!!!", предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

"От 20 години НАТО говори на Дания: "Вие трябва да премахнете руската заплаха от Гренландия". За жалост Дания е неспособна да направи каквото и да било по въпроса", написа Тръмп в своята социална платформа "Трут соушъл".

Президентът на САЩ многократно заяви, че няма да се задоволи с нищо друго освен с превръщането на автономната датска територия Гренландия в американска собственост, отбелязва Ройтерс.

Лидерите на Дания и Гренландия настояват, че островът не е за продан и населението му не иска да бъде част от Съединените американски щати.

В събота Тръмп заплаши да наложи нови мита на европейски държави, докато на САЩ не бъде позволено да купят Гренландия.

Засилващото се присъствие на Китай и Русия в Арктика прави Гренландия жизненоважна за националната сигурност на САЩ, обръща внимание американският държавен глава.

Дания и други европейски страни на свой ред отбелязват, че Гренландия отдавна е защитена по силата на пакта за колективна отбрана на НАТО, акцентира Ройтерс.

