Тръмп побеснял на Зеленски заради ударите по руските рафинерии

Володимир Зеленски се държи самонадеяно и предизвиква гнева на Доналд Тръмп с отказа си да спре ударите по руските петролни рафинерии. Това заявил неназован представител на американската администрация пред списание The Atlantic.

„Президентът иска от него едно: да спре ударите по петролните рафинерии. Нека направи това“, посочил източникът пред изданието.

Според публикацията украинският президент пренебрегва призивите на Вашингтон, което допълнително изостря отношенията между двамата лидери. След острия сблъсък в Белия дом през февруари 2025 г. Зеленски е прекарал повече от година в опити да възстанови отношенията си с американския президент. В Киев се надявали, че Тръмп няма да предприеме действия срещу украинските интереси, но тази надежда постепенно избледнява, отбелязва The Atlantic. Според списанието американският лидер продължава да възприема Зеленски като основна пречка пред мира.

На 11 октомври Axios съобщи, че Тръмп е ядосан на украинския президент и очаква Киев да прекрати атаките срещу руските петролни рафинерии. Ден по-рано американският лидер заяви, че Вашингтон многократно е призовавал Зеленски да не нанася подобни удари, но украинският президент не се е вслушал в предупрежденията.

Според информацията на Axios от Белия дом са предупредили, че атаките вредят на отношенията между Тръмп и Зеленски повече, отколкото нанасят щети на Русия. Американският президент смятал още, че украинският лидер приема подкрепата на САЩ като нещо, което му се полага по право.

Рискът от ново влошаване на отношенията се засилва и заради енергийните пазари. Според Bloomberg, цитирана от SafeNews, Зеленски може окончателно да разруши отношенията си с Тръмп, ако продължи атаките срещу руските нефтопреработвателни заводи.

Изданието отбелязва, че в навечерието на междинните избори за Конгреса американският президент все по-често разглежда войната в Украйна през призмата на цените на енергоносителите. Във Вашингтон се опасяват, че ударите по руските рафинерии могат да доведат до поскъпване на горивата за американските потребители.

Междувременно Москва обяви готовност да увеличи доставките на дизелово гориво за международните пазари. Руският вицепремиер Александър Новак заяви, че страната започва предсрочно да отменя ограниченията за износ на дизел и планира да достави 300 000 тона през октомври, 500 000 тона през ноември и 1 милион тона през декември. Впоследствие обемът може да нарасне до 3 милиона тона месечно.

На 9 октомври руският президент Владимир Путин и Тръмп проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха и доставките на петролни продукти. Путин потвърди готовността на Москва да снабдява с петрол и петролни продукти както американския, така и световния пазар.

Според предоставената информация доставките на руско дизелово гориво за световните пазари са освободени от американските санкции до 7 април 2027 г.