САЩ нанесе тежък удар срещу Раул Кастро

Тридесет години след смъртта на четирима души в небето край Куба американското правосъдие предприе нов, изключително остър ход срещу Раул Кастро. Щатът Флорида издаде заповед за арест на 95-годишния бивш кубински лидер, обвинявайки го в заговор за предумишлено убийство във връзка със свалянето на два невъоръжени цивилни самолета през 1996 година. Решението идва само пет месеца след като федералните власти на САЩ повдигнаха отделни обвинения срещу брата на Фидел Кастро. „Това, което се случи, не беше инцидент. То беше убийство“, заяви категорично главният прокурор на Флорида Джеймс Ътмайър, цитиран от ДПА.

Четири жертви и заповед за арест след 30 години

На 24 февруари 1996 г. кубински изтребители свалят два малки цивилни самолета на организацията „Братя на помощ“, базирана в Маями. Групата е създадена от кубински емигранти и организира полети за издирване и подпомагане на хора, опитващи се да напуснат острова.

При атаката загиват четирима души - Карлос Коста, Пабло Моралес, Марио де ла Пеня и Армандо Алехандре-младши. Трима са американски граждани, а четвъртият е законно пребиваващ в САЩ.

Тогава Раул Кастро е министър на отбраната на Куба и един от най-влиятелните представители на комунистическия режим.

Според американските обвинения именно той е участвал във вземането на решението за унищожаване на самолетите.

„Раул Кастро нареди хладнокръвното убийство на четирима жители на Флорида и ние никога няма да престанем да търсим отговорност за този заговор“, заяви Ътмайър в официалното съобщение на щатските власти.

Шпиони, изтребители и операция „Скорпион“

Новото обвинение съдържа особено тежки твърдения за участието на кубинското разузнаване в подготовката на атаката.

Според разследващите агенти на Хавана са проникнали в организацията „Братя на помощ“ и са предавали информация за планираните полети на кубинските военни.

Американските власти свързват действията им с операция „Скорпион“, чиято цел според обвинението е била да се осигурят сведения за унищожаването на самолетите.

В деня на трагедията три невъоръжени машини „Чесна“ излитат от летище край Маями. Две от тях са поразени от ракети, изстреляни от кубински изтребители МиГ, а третата успява да се спаси.

Според разследващите самолетите са се намирали извън териториалните води на Куба и не са получили предупреждение преди атаката.

Хавана твърди, че е имало нарушение на кубинското въздушно пространство. Международната организация за гражданско въздухоплаване обаче установява, че машините са били свалени над международни води.

Без право на гаранция

Заповедта за арест е подписана от съдия Ариана Фахардо Оршан от съдебния окръг на Маями.

На Раул Кастро е повдигнато щатско обвинение в заговор за извършване на убийство от първа степен - тежко престъпление според законодателството на Флорида.

Съдът не е предвидил възможност обвиняемият да бъде освободен под парична гаранция, ако бъде задържан по тази заповед.

„Жителите на Маями чакат твърде дълго за справедливост“, заяви главният прокурор Ътмайър на пресконференцията, на която обяви решението.

Още през май федералното правителство на САЩ повдигна обвинения срещу бившия кубински ръководител и други лица за предполагаемата им роля в нападението.

„Тук, в щата Флорида, можем да внесем наши собствени обвинения“, подчерта Ътмайър.

Ще бъде ли арестуван братът на Фидел Кастро

Големият въпрос е дали американските власти изобщо ще успеят да изправят Раул Кастро пред съд.

Бившият кубински лидер продължава да живее в родината си, а отношенията между Вашингтон и Хавана остават изключително обтегнати.

Предвид политическите отношения между двете държави непосредственият му арест изглежда малко вероятен. Щатските власти признават, че новата заповед може да има и друго въздействие - да ограничи възможностите му за международни пътувания.

Раул Кастро оглавява кубинското министерство на отбраната близо половин век, а след оттеглянето на брат си Фидел поема управлението на страната. Той е начело на Куба от 2006 до 2018 г., като през първите две години изпълнява функциите на държавен ръководител временно.

Днес публичните му появи са редки, но политическото му влияние продължава да бъде предмет на внимание.

Новата заповед за арест идва на фона на засиления американски натиск срещу Хавана. Администрацията на Доналд Тръмп разшири санкциите и петролните ограничения срещу островната държава, задълбочавайки кризата в двустранните отношения.

Властите на Флорида обявиха, че разследването остава отворено и не изключват допълнителни обвинения. Вината на Раул Кастро по новото обвинение предстои да бъде доказана в съда, ако се стигне до съдебен процес.