Мъск хвърли горещ картоф на Тръмп за военните сателити на Украйна

Илон Мъск прехвърли отговорността за ограниченията на военните сателитни комуникации в Украйна върху правителството на САЩ и американския президент Доналд Тръмп. Милиардерът заяви, че неговата компания „СпейсЕкс“ не определя условията за използване на военната система „Старшийлд“, от която зависят важни операции на украинската армия.

Изявлението му идва след сериозни затруднения при използването на дронове и противовъздушни средства от Киев, както и предупреждение на президента Володимир Зеленски за опасността от нови човешки жертви. Случаят допълнително изостря отношенията между Вашингтон и Украйна на фона на американския натиск за прекратяване на ударите по руските петролни съоръжения.

Не „СпейсЕкс“, а американските военни решават

Американският милиардер направи категорично разграничение между двете сателитни системи, разработени от неговата компания - „Старлинк“ и „Старшийлд“.

„Системите „Старшийлд“ са собственост на американското правителство и се контролират от него. Всяко ограничение на скоростта или използването им се определя от американските въоръжени сили и в крайна сметка от президента на САЩ“, написа Мъск в социалната мрежа Х.

По думите му „Старлинк“ е търговска система, която остава под контрола на „СпейсЕкс“. Използването й е ограничено до граждански и отбранителни дейности, докато „Старшийлд“ е предназначена за военни цели и се контролира от американската държава.

Това разграничение е особено важно, защото украинската армия използва сателитните комуникации както за координация между подразделенията на фронта, така и за управление на безпилотни апарати. Ограниченията в скоростта на връзката могат да доведат до прекъсване на управлението на дронове, движещи се с висока скорост.

Мъск направи изявлението си в отговор на публикация на бившия украински министър на отбраната Михайло Федоров. Той съобщи, че връзката чрез „Старлинк“ за устройства, движещи се със скорост до 160 километра в час, постепенно се възстановява.

„Пълното премахване на ограничението на скоростта на „Старшийлд“ сега е от решаващо значение за отбраната на Украйна“, подчерта Федоров, като благодари на Мъск за подкрепата.

Хора ще загинат, ако системата не работи

Проблемите започнаха, след като украинските власти съобщиха за внезапни ограничения на сателитната връзка, които сериозно затруднили операциите с дронове. Според представители на украинското Министерство на отбраната терминалите губели връзка, когато се движат над определена скорост, което засегнало както ударните безпилотни апарати, така и дроновете прехващачи, използвани срещу руски въздушни атаки.

Президентът Володимир Зеленски поиска от Илон Мъск да възстанови нормалното функциониране на системата и определи случилото се като „голяма грешка“. „Хора ще загинат, разбира се, ако атаките продължат и „Старлинк“ не работи“, предупреди украинският държавен глава.

Според информация на Ройтерс и Франс прес част от услугите впоследствие са възстановени, но ограниченията за военните терминали продължават да предизвикват безпокойство в Киев.

Изявлението на Мъск обаче не изяснява кой конкретно е наредил ограниченията. Белият дом не е потвърдил, че президентът Тръмп е взел подобно решение. Високопоставен американски представител е заявил пред изданието Аксиос, че администрацията няма участие в предполагаемото ограничаване на услугата.

Скандалът избухна в най-напрегнатия момент между САЩ и Украйна

Сателитният проблем възникна на фона на сериозно политическо напрежение между Вашингтон и Киев. Администрацията на Доналд Тръмп настоява Украйна да прекрати атаките срещу руските петролни рафинерии, които според американския президент допринасят за недостига на горива и повишаването на цените.

Само преди дни САЩ обяви и договореност с Москва за доставки на дизелово гориво, предизвикала остри реакции сред украинските власти и част от американските законодатели.

Още по-сериозно притеснение предизвика информацията, че Вашингтон е заплашил да ограничи предоставянето на разузнавателни данни на Украйна. Високопоставен украински представител, пожелал анонимност, потвърди пред Франс прес, че подобно предупреждение е било отправено през последните дни.

Според източника става дума за информация относно руски ракетни удари, която е изключително важна за украинската противовъздушна отбрана. Тръмп обаче отрече Съединените щати да са прекратили обмена на разузнавателни данни.