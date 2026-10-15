Дипломат, работил в София, поема посолството на САЩ в Гърция

Американският дипломат Джошуа Хък, който има дългогодишен опит в Държавния департамент на САЩ и е работил в България, поема временно ръководството на американското посолство в Атина след оттеглянето на Кимбърли Гилфойл. Досега той е заемал поста заместник-ръководител на дипломатическата мисия в Гърция, съобщи Нова тв.

Хък има над 25 години опит в американската дипломация, като професионалната му биография е свързана както с Балканите, така и с Източна Азия. Сред заеманите от него длъжности е заместник-помощник държавен секретар, отговарящ за отношенията с държавите от Южна Европа и Кавказ.

Преди това е ръководил отдела за южноевропейски въпроси в Държавния департамент, в чийто ресор попадат Гърция, Кипър, Малта и Турция.

Дипломатическата му кариера включва работа в шест американски представителства по света – в София, Шанхай, Токио, Янгон, Тайпе и Хонконг. Във Вашингтон е отговарял за въпроси, свързани с Китай и Корейския полуостров, и е работил в екипа на високопоставения американски дипломат Кърт Кембъл.

Хък е възпитаник на университета „Джонс Хопкинс“ и има магистърска степен от Международния университет на Япония. Владее няколко чужди езика, сред които български, китайски, японски и бирмански. Освен че е работил в американското посолство в София, Хък е участвал и в разговори за развитието на енергийната инфраструктура в Югоизточна Европа.

През септември 2025 г., по време на икономически форум в Атина, той се срещна с изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов. Основна тема на разговора беше развитието на Вертикалния газов коридор и възможностите за привличане на американски инвестиции и технологии.

Хък е представил приоритетите на Вашингтон в енергийния сектор и е подчертал значението на сътрудничеството между американската администрация и газопреносните оператори в региона. От своя страна Малинов е акцентирал върху необходимостта от развитие на инфраструктурата, така че тя да отговори на увеличаващото се търсене на природен газ в Югоизточна Европа. Разговорите са били насочени към възможни бъдещи инвестиции, без да е обявена конкретна договорена сделка.

57-годишната Гилфойл е обект на проверка от Службата на генералния инспектор към Държавния департамент на САЩ. Информацията за разследването беше потвърдена пред NBC News миналата седмица от двама души, запознати със случая.

Допълнителни обвинения срещу американския дипломат отправя Ерик Дитърс - дарител на Доналд Тръмп. По думите му Гилфойл го е помолила да погаси нейно задължение от 100 000 долара по кредитна карта American Express в дните преди изслушването ѝ в Сената през 2025 г., свързано с утвърждаването ѝ за посланик.

Дитърс твърди, че в замяна му е бил предложен достъп до високопоставени представители на администрацията на Тръмп. „Тя толкова отчаяно се нуждаеше от тези 100 000 долара. Това беше услуга срещу услуга“, заявява той в интервю за NBC News.