Франция гори, Ванс посочи виновниците. Остър удар срещу либералите

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отправи остро предупреждение към американците след масовите безредици във Франция, които доведоха до палежи, погроми и стотици арести. Той обвини западните либерали, че с миграционната си политика са създали предпоставки за насилието, и предупреди, че демократите искат подобно бъдеще и за Америка.

Реакцията му дойде след разпространението на видеозапис с горящото кметство във френския град Лимож. Изявлението беше направено броени седмици преди междинните избори за Конгрес на 3 ноември, предаде ДПА.

Ванс обвини западните либерали

Американският вицепрезидент публикува в социалната мрежа Екс кадри от пожара в кметството на Лимож и отправи тежки обвинения към европейските политически елити. „Западните либерали внесоха третия свят във Франция“, написа Ванс, като свърза насилието с политиките за многообразие и приемане на имигранти.

Според него европейските управляващи са пренебрегнали основни въпроси, свързани с интеграцията на пристигащите в Европа и съвместимостта между различните култури. „Те бяха предупредени“, подчерта вицепрезидентът.

Ванс изрази надежда, че Франция ще успее да прекрати насилието, преди да бъдат унищожени още обществени сгради и исторически забележителности.

Остро предупреждение към американците

Вицепрезидентът направи пряка връзка между събитията във Франция и вътрешнополитическата битка в Съединените щати. „Това е бъдещето, което демократите в Конгреса искат за вашата страна“, предупреди той.

Посланието му е отправено в момент, когато републиканците и демократите водят ожесточена предизборна кампания. На 3 ноември американците ще гласуват за обновяване на целия състав на Камарата на представителите и една трета от Сената.

Имиграцията остава една от основните теми в политическото противопоставяне в САЩ. Ванс отдавна критикува миграционната политика на европейските държави, включително в речта си на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари 2025 г.

Половин милион протестиращи, палежи и арести

Над 500 000 души излязоха вчера по улиците на Франция в рамките на национални протести срещу високите разходи за живот.

Масовите демонстрации бяха съпроводени от тежки сблъсъци и безредици в редица градове. Маскирани участници нападнаха кметства, полицейски управления и други обществени учреждения, а на много места бяха извършени палежи и нанесени сериозни материални щети.

Стотици хора бяха арестувани след сблъсъците със силите на реда. Протестите започнаха заради поскъпването на живота, докато Ванс представи насилието като последица от имиграционната политика на френските и европейските власти.