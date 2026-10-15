Путин се закани за руските рафинерии: Ще отговорим!

Руският президент Владимир Путин заяви, че последните украински атаки срещу петролни рафинерии на руска територия не са нанесли значителни щети. Въпреки това той предупреди, че Москва ще предприеме ответни действия, предаде Ройтерс.

„Нанасят удари тук-там. Нищо особено значимо. Въпреки това продължават“, коментира руският държавен глава.

Путин подчерта, че Русия ще отговори на атаките, без да уточни какви действия възнамерява да предприеме.

Пожар в рафинерия след масирана атака

Изявлението идва след голяма атака с украински дронове срещу Рязанска област, която предизвика пожар в петролна рафинерия.

За инцидента съобщи губернаторът на областта Павел Малков.

По думите му аварийните служби са били изпратени на мястото, а размерът на материалните щети се установява.

Рафинерията в Рязан е собственост на руския петролен гигант „Роснефт“ и осигурява горива за Москва. Предприятието е било обект на атаки с дронове и през предходните месеци.

Заводът има значителна роля за руския петролопреработвателен сектор, като на него се падат близо 5% от общите обеми на рафиниране в страната.

Какво се случи с примирието на Тръмп?

Атаката в Рязанска област е първият украински удар срещу руски енергиен обект след неделя, 11 октомври, когато американският президент Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се съгласили на енергийно примирие.

Това предполагаемо споразумение трябваше да ограничи взаимните удари срещу енергийната инфраструктура.

Нито Москва, нито Киев обаче потвърдиха официално, че е постигната такава договореност, отбелязва Ройтерс.

На този фон новите атаки поставят под въпрос усилията за ограничаване на ударите по енергийните съоръжения.

Москва съобщи и за атаки в Саратовска област

Руският вицепремиер Александър Новак заяви още в сряда, 14 октомври, че Украйна е нанесла удари по нефтопреработвателни предприятия в Саратовска и Рязанска област.

Киев отрече участие в тези атаки.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за „Файненшъл таймс“, публикувано на 15 октомври, че Украйна е преустановила ударите по енергийни обекти за три дни по искане на Вашингтон.

Според Зеленски Киев е решил да ги поднови, тъй като Русия е продължила да атакува украинската енергийна инфраструктура.