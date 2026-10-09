Пентагонът ще излъчи на живо смърт чрез разстрел

Пентагонът обяви, че екзекуцията чрез разстрел на Нидал Малик Хасан, извършил масовото убийство във военната база „Форт Худ“ в Тексас през 2009 г., ще бъде излъчвана на живо. Решението идва, след като министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че наказанието ще бъде публично и хората ще могат да го наблюдават. Хасан е осъден за убийството на 13 души и раняването на други 32. Екзекуцията е насрочена за 3 декември във „Форт Худ“.

Хегсет обяви решението

Хегсет направи изявлението в интервю с консервативната американска медия Real America's Voice, където разговаря с водещия Джак Пособик. Същото интервю беше разпространено и от платформата Human Events Daily.

„Ще се погрижим хората да могат да я гледат, тя ще бъде публична, защото хората трябва да разберат, че за подобни действия има сериозни последици“, заяви Хегсет.

По думите му екзекуцията ще се състои на 3 декември във „Форт Худ“ в 13 часа местно време - приблизително по същото време на деня, когато през 2009 г. е извършена атаката.

На въпрос дали Хасан е отправил последни искания или се е опитал да се свърже с администрацията на Доналд Тръмп, Хегсет отговори кратко: „Не ме интересува. Ще се видим с него на 3 декември.“

Пентагонът потвърди прякото излъчване

След интервюто представители на Пентагона уточниха, че екзекуцията действително ще бъде предавана на живо. Предстои Министерството на отбраната да съобщи допълнителни подробности за начина, по който ще бъде организирано излъчването и кой ще има достъп до него.

Подобно решение е изключително необичайно за САЩ. При екзекуциите обикновено присъстват ограничен брой свидетели - представители на семействата на жертвите, медии и официални лица, докато публичното видеоизлъчване практически няма аналог в съвременната американска практика.

Тръмп одобри екзекуцията

Главният говорител на Пентагона Шон Парнел съобщи в понеделник, че президентът Доналд Тръмп е одобрил изпълнението на смъртната присъда чрез армейски разстрелващ взвод по препоръка на Хегсет.

Хасан, бивш майор и военен психиатър, откри огън във „Форт Худ“ на 5 ноември 2009 г. Той уби 13 души и рани още 32. По време на процеса през 2013 г. призна, че именно той е стрелецът, а военният съд го осъди на смърт.

Първата военна екзекуция от 1961 г.

Ако присъдата бъде изпълнена на насрочената дата, това ще бъде първата екзекуция на американски военнослужещ от повече от 65 години.

Последната военна екзекуция в САЩ е извършена на 13 април 1961 г., когато редник Джон Бенет е обесен. Той е осъден за изнасилване и опит за убийство.

Още по-рядко е използването на разстрелващ взвод. Последният случай, при който американската армия е изпълнила смъртна присъда по този начин, е от края на Втората световна война. През 1945 г. редник Еди Словик е разстрелян за дезертьорство.

Хегсет сам подчерта историческия характер на предстоящата екзекуция и заяви, че американската армия не е използвала разстрелващ взвод от Втората световна война насам.