Обрат около смъртта на лекарката на Чарлз! Проговори съпругът ѝ

Британската преса разкри подробности около смъртта на личната лекарка на крал Чарлз и кралица Камила.

Инцидентът е станал по време на детско парти в дома на 45-годишната Хана Тери, като пред съда прокурорът разкри, че в 2:25 ч. сутринта в неделя съпругът ѝ – 45-годишният Марк Кейн – се е обадил на Спешна помощ, пише The Sun. Той е твърдял, че е бил прободен с нож при предполагаем обир в дома им.

Полицията обаче определи това като симулации. Тери е починала от травма от тъп предмет в дясната страна на главата, като има следи, предполагащи задушаване и притискане на врата й. Преди смъртта си тя е изглеждала необичайно „стресирана и разсеяна“, което е било напълно нетипично за нея.

Семейството на Хана почете паметта ѝ в изявление, разпространено от полицията, споделяйки, че са „съкрушени от загубата на нашата прекрасна Хана“.

„Тя беше добра, щедра и любяща; любима майка, дъщеря, сестра, леля, снаха и приятелка“, се казва в изявлението. „Изключително много се гордеем с жената, която беше, и с грижата, с която се отнасяше към всички свои пациенти, за които тя беше д-р Тери. Молим хората да уважат личното ни пространство в този труден момент.“



