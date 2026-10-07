Потрес в Бъкингам. Убиха личния лекар на Чарлз и Камила

Лична лекарка, обслужваща британското кралско семейство, е била убита, докато е организирала детско парти с преспиване в дома си. Тя е получила травма на главата от удар с тъп предмет, а за извършител е сочен нейният съпруг. Тези подробности станаха ясни в съда, съобщава "The Sun".

45-годишната Хана Тери била открита мъртва в неделя в дома си, разположен в покрайнините на имението Сандрингам в Норфолк. Съпругът ѝ, Марк Кейн, се яви в сряда пред магистратския съд в Норич с обвинение в убийство.

В съда бе съобщено, че д-р Тери е открита в спалня на горния етаж „без дишане и в безсъзнание“. Посочено бе, че тя е получила травма от удар с тъп предмет в дясната част на главата, както и нараняване, подсказващо за „притискане на шията“.

Прокурор Джаки Ханлън добави: „По това време в къщата е имало деца.“

По време на изслушването Кейн проговори единствено за да потвърди името, възрастта и адреса си. Той остава в ареста до следващото си явяване пред Кралския съд в Кингс Лин.

Д-р Тери е била личен лекар на кралското семейство и се смята, че е лекувала високопоставени членове на кралската фамилия, включително кралица Камила, по време на престоя им в имението Сандрингам. Тя е работила и като общопрактикуващ лекар в медицинския център „Гримстън“ в Кингс Лин, както и на частни начала в „Норфолк Скай Естетикс“ – компания за козметични процедури.

Нейни близки споделиха, че лекарката, която е майка на три деца, е изглеждала „стресирана“ и „разсеяна“ в дните преди трагедията.

Полицията била изпратена в тихото село Фърн Хил в ранните часове на неделя. Известно е, че същата нощ д-р Тери е организирала парти с преспиване в семейния дом, оценяван на 830 000 паунда.

Според информацията, приятелите на децата ѝ вече са били върнати при семействата си, когато полицията е отцепила района около къщата. Покрусени местни жители изказаха съболезнованията си, като един от съседите сподели, че е „останал без думи“, след като научил за смъртта на лекарката.

„Тя беше прекрасен човек с чудесни малки деца“, казаха той.

Клиничният администратор Джули-Ан Рейнър заяви: „Имах удоволствието да работя с нея в продължение на няколко години. Тя беше невероятен лекар и невероятен човек – наистина чудесна, изключително сърдечна; тя истински се грижеше за семейството си. Случилото се е изключително тъжно; всички са напълно шокирани. Не спирам да мисля за синовете ѝ и за това през какво трябва да преминават“.

Във вторник е извършена аутопсия, но причината за смъртта все още не е установена. Специализирани служители оказват подкрепа на семейството на д-р Тери след трагедията.

Източници на „The Sun“ посочват, че крал Чарлз III и кралица Камила вече са били уведомени за смъртта на лекарката. От Бъкингамския дворец обаче към момента няма официално потвърждение или публично изявление за случая.