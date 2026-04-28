На градинско парти Чарлз призна: пак ще почне да плете, днес с реч пред Конгреса

Първият ден от посещението на крал Чарлз и кралица Камила във Вашингтон включваше както официални срещи, така и по-неформални моменти, сред които и традиционно градинско парти.

Кралската двойка пристигна в САЩ в понеделник, 27 април, и се отправи към Белия дом, където беше посрещната от президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп. След частен чай и обиколка на пчеларската инициатива на първата дама в градините на Белия дом – към която наскоро е добавен кошер във формата на емблематичната президентска резиденция – Чарлз (77 г.) и Камила (78 г.) продължиха програмата си с градинско парти в британското посолство.

На събитието на открито присъстваха над 600 гости от Великобритания и САЩ, сред които британският олимпиец Том Дейли и британският посланик в САЩ сър Крисчън Търнър, назначен през февруари, съобщава "People".

Дейли разговаря с кралица Камила за децата си – Робърт (7 г.) и Финикс (3 г.). „Попита ме с какво се занимавам в момента, разказах ѝ за плетенето си, а тя се поинтересува и от децата ми. Не можеше да повярва колко са пораснали“, споделя той.

Олимпиецът разговаря и с краля по същата тема, като Чарлз разкрива, че самият той е плел като дете. „Каза, че е започнал да плете на осемгодишна възраст“, разказва Дейли. „Призна, че не е бил особено добър, но знае, че това е много полезно за психичното здраве и може би трябва отново да опита.“

„Винаги се чувствам малко не на място на такива събития. Всичко е доста сюрреалистично. Но е забавно!“, допълва той.

Сред присъстващите имаше представители на администрацията на Тръмп, включително заместник-началника на кабинета Стивън Милър и министъра на финансите Скот Бесент. Присъстваха и демократи, сред които бившият председател на Камарата на представителите Нанси Пелоси.

Поканени бяха и представители на благотворителни организации, близки до каузите на кралското семейство. Кралица Камила беше заснета в разговор с Мишел ДеЛон, главен изпълнителен директор на Националния център за изчезнали и експлоатирани деца. Кралицата подкрепя редица инициативи, насочени към защита на уязвими жени и деца.

Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън обсъди с крал Чарлз предстоящата му реч пред Конгреса днес, вторник, 28 април. „Казах му, че ще бъде изключително добре приет. Това е събитие, което всички очакват с нетърпение. Исторически момент е и е вълнуващо, че съвпада с нашата юбилейна година“, коментира Джонсън.

Той допълва: „Кралят беше изключително приветлив. Личи си, че се чувства добре на такива събития и ги приема с лекота.“

Сред гостите имаше и представители на организации, подкрепящи жертви на домашно насилие – кауза, която кралица Камила активно защитава. Сандра Джаксън, главен изпълнителен директор на House of Ruth, определя срещата си с кралицата като „вдъхновяваща“: „Присъствието на човек с нейния авторитет дава гласност на проблема. Това показва, че темата е реална и насърчава хората да се ангажират.“

Тя допълва, че кралицата е благодарила за усилията им и е изразила надежда, че се постига напредък и темата получава нужното внимание.

По повод възможността кралят и кралицата да се срещнат с жертви, свързани със случая „Джефри Епстийн“ – нещо, което дворецът изключва заради текущи съдебни процедури – Джаксън заявява: „Уважавам решението им.“

Гречън Шоу от Националната гореща линия за домашно насилие също споделя впечатленията си: „Тя ми каза, че през последните години са направени значителни стъпки за повишаване на информираността по темата. От години е застъпник на тази кауза и е прекрасно да я видим тук.“

Сред по-леките моменти от деня – група кадети от Уест Пойнт, които с усмивка помолили кралица Камила за обща снимка.

Градинските партита са дългогодишна традиция на британското кралско семейство, които ежегодно се провеждат в Бъкингамския дворец и други резиденции през пролетта и лятото. Според BBC подобно събитие в САЩ не е имало от десетилетия – последното е било през 1939 г., когато крал Джордж VI и съпругата му, кралица Елизабет (по-късно известна като Кралицата майка), организират градинско парти във Вашингтон.

Държавното посещение продължава на 28 април, когато крал Чарлз ще стане едва вторият британски монарх, който ще произнесе реч пред съвместна сесия на Конгреса. Кралица Елизабет II направи това през 1991 г. по време на третото от общо четири свои официални посещения в САЩ.

Същата вечер кралската двойка ще присъства на държавна вечеря в Белия дом, а на следващия ден ще отпътува за Ню Йорк, където програмата включва посещение на мемориала на 11 септември в One World Trade Center.

