Ученическият гений Здравко Иванов: В олимпиадите няма невъзможен ребус
Като ученик решавах задачи по час-два на ден; когато видя непознат език, търся нещо в данните, което се отличава; лингвистиката и биологията имат мног...
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Като ученик решавах задачи по час-два на ден; когато видя непознат език, търся нещо в данните, което се отличава; лингвистиката и биологията имат мног...
Такова събиране не е имало от 1939 година, днес ще говори пред Конгреса
Най-успешният Тарзан на всички времена умира беден и забравен
Колоездачът Стефан Христов, който представи България на Олимпийските игри в Рио де Жанейро, се завърна в родната Стара Загора. Старозагорецът е единст...
Милена не може да вдигне сама пушката, но се прицели в квота за Рио В началото на всяка година тегли заем, за да ходи на състезания Всяка победа оби...