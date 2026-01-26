Изчезнали и ранени хора след пожар в завод за храни в Гърция (видео)

Ранени и изчезнали хора в Гърция след пожар и експлозия тази сутрин в завод за производство на храни. Инцидентът е станал в района на гръцкия град Трикала, област Тесалия.

Сигналът за инцидента е подаден около 04:00 часа сутринта. По това време в завода е имало работници, тъй като той е в 24-часов режим на работа, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Засега информациите са за осем ранени и петима в неизвестност.

Първоначално на мястото на инцидента са изпратени девет пожарни автомобила с 22-ма пожарникари. Поради неконтролируемото разпространение на пожара те са били допълнително подсилени с още 13 автомобила и 40 пожарникари, както и със строителна техника и водоноски на местната власт.По предварителна информация в обекта не е имало газови бутилки, които да обяснят мащаба на експлозията.

Като възможни причини се посочват наличието на амоняк и пропан. Взривът е бил чут и в самия град Трикала, предаде БТА.

Местният информационен сайт Trikalaola.gr съобщи, че на мястото на инцидента са също представители на местната власт, както и собствениците на завода. Бяха публикувани и видеокадри.

