Гари Каспаров съветва украинците да се укротят

Пътят на Украйна към победата все още е дълъг, а в главата на руския президент Владимир Путин изобщо не се въртят мисли за примирие. Това коментира руският опозиционер и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров в интервю за YouTube канала „Форум на свободна Русия“. Той призова украинското общество да оценява ситуацията на фронта и в международен план обективно, да се укроти, смири като изключи емоциите и намали излишния ентусиазъм.

Путин и промените

Според Каспаров нито загубата на контрол върху Крим, нито сериозната криза с горивата в много руски региони са в състояние да спрат действията на Кремъл. Политическият анализатор отбеляза, че въпреки международните совалки и слуховете за посещения на американски представители като Уиткоф и Къшнър в Москва, реална промяна в руската позиция няма да има. Той е категоричен, че руският държавен глава няма друг избор освен да продължи по настоящия курс и изобщо не показва признаци за готовност за каквито и да било отстъпки.

Липса на народно недоволство в Русия

Каспаров обърна специално внимание на вътрешната ситуация в Русия и липсата на реална съпротива срещу режима. Въпреки че атаките срещу руска територия се засилват и вече има удари дори по Воронеж, това все още не е довело до сериозна вътрешна криза или катастрофа за властта.

Като най-съществен нюанс в цялата ситуация опозиционерът посочи пълното отсъствие на сериозно недоволство срещу Путин сред руското население. Гражданите масово заснемат видеоклипове от инцидентите и отправят обвинения към Украйна, но народният гняв изобщо не е насочен към човека, който започна тази война. Поради тази прагматична реалност Каспаров призова да се укроти оптимизмът за бърз край на конфликта или за вътрешен колапс на руската държава.



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