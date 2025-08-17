Евролидери решават ще отидат ли със Зеленски във Вашингтон

Президенти и премиери на държавите от т.нар. "Коалиция на желаещите", които се стремят към справедлив мир с гаранции за сигурност за Украйна, ще проведат днес среща чрез видеоконферентна връзка.

Разговорът ще бъде съпредседателстван от френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Киър Стармър.

Консултациите са в навечерието на планираните разговори на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп утре във Вашингтон.

"Ню Йорк Таймс" съобщи, че Тръмп е предложил на европейските лидери да участват в срещата. Очаква се той да предложи мирен план, който включва Украйна да отстъпи Донбас в замяна на замразяване на фронтовата линия в Запорожка и Херсонска област. Зеленски обаче отказва да отстъпи територии.

Според изданието "Аксиос" Тръмп иска да организира среща между него, Зеленски и Путин още на 22 август. Но украинският президент написа в Х, че отказът на Русия за прекратяване на огъня усложнява ситуацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com