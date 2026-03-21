Цените на петрола на световните пазари отново излизат на преден план, но този път през погледа на американските потребители и избиратели. Това коментира водещият на „bTV Светът“ Иван Георгиев.

По думите му само за седмица цената на дизела в Съединените щати се е повишила с около 34%, което има директен ефект върху икономиката. Дизелът е ключов ресурс за американската икономика – от транспорта през тежкотоварните камиони до енергетиката. Затова и рязкото поскъпване се усеща веднага от домакинствата. „Няма как да няма обвинения, когато цената за една нощ се вдига с 2 долара на галон. Хората отиват да заредят и го усещат директно“, посочи Георгиев.

Темата придобива още по-голяма тежест на фона на предстоящите избори в САЩ и очакванията към президента Доналд Тръмп, който обещаваше по-достъпен и по-евтин живот. Паралелно с това обаче се очертава и по-широкият глобален ефект от конфликта в Персийския залив.

Според анализ, цитиран в предаването, ако войната продължи само две седмици, в икономиката на Русия могат да влязат между 85 и 120 милиарда долара заради повишените цени на петрола. При по-дълга ескалация – от два до три месеца – сумата може да достигне между 250 и 280 милиарда долара.

Това означава значително увеличаване на ресурсите, с които Москва може да финансира военните си действия в Украйна. „На практика едната война храни другата“, обобщи Георгиев.

