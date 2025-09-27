Спорт

Видео стени по площадите! Цяла България гледа лъвовете

В София екраните ще са пред "Св. Александър Невски"

27 сеп 25 | 18:14
820
Мира Иванова

В 13.30 ч. цяла България ще е пред телевизорите, за да гледа волейболните ни лъвове, които излизат срещу Италия за златния медал на Световното първенство във Филипините. 

Ето го съперникът на нашите на финала
27 септември | 15:25
8760

На 28 септември (неделя) от 13.30 ч. столичани и гости на града ще могат да гледат заедно на живо финала на Световното първенство по волейбол.

Събитието ще се проведе на площад "Св. Александър Невски" по инициатива на кмета Васил Терзиев и е със свободен вход.

Любо Ганев : Като състезател не съм полудявал така!
27 септември | 13:00
3460

За всички присъстващи Столична община осигурява голям екран с професионално озвучаване, шатри, както и необходимите мерки за безопасност, така че феновете да могат да се насладят на спортния празник спокойно и заедно.

"След 55 години България отново е на финал и този исторически момент заслужава да бъде преживян от цяла София като един голям отбор. Каня всички – млади и големи – да излезем заедно и да дадем заедно на нашите лъвчета енергията, която заслужават", заяви кметът на София.

Децата ме надминаха. Това е щастие!
27 септември | 12:43
9900

От екипа на Терзиев канят всички да дойдат "с приятели, семейството, флаг, дъждобран (без чадъри) и най-важното – добро настроение!".

Столична община изказва специална благодарност на всички партньори и съмишленици, които с големи сърца и в кратък срок се включиха, за да бъде подсигурено всичко необходимо за това празнично и емоционално събитие.

Александър Николов: Обичам ви!
27 септември | 11:48
2850

Огромен екран на площада вади и кметът на Пловдив Костадин Димитров. 

"Огромни сте, момчета! България отива на финал! Утре в 13 часа  всички ще викаме за вас! В Пловдив  финалът е на фонтана пред общината! Организираме голям екран, елате да подкрепим отбора! Студиото започва в 12,30. Българи - юнаци.", написа кметът във Фейсбук.

Екрани на открито ще има в повечето български градове.

Ето къде ще гледаме момчетата на финала на световното
27 септември | 12:21
5080

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Мира Иванова

Още по тема Волейбол
Още от Спорт
Коментирай