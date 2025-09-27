Децата ме надминаха. Това е щастие!

Много емоции и върховна радост за един именит родител!

Легендата на българския волейбол Владимир Николов определи полуфинала срещу Чехия като най-слабия мач на отбора на Световното първенство, но подчерта огромната стойност на победата.

"Много съм развълнуван. Това ни беше най-слабият мач на турнира. Не бях доволен от видяното. Но от гледна точка на емоции дори не мога да си представя какво им е било на децата. Изключително съм щастлив, че успяха да издържат и успяха да зарадват цяла България", сподели Николов пред Дарик радио.

"Няма по-голямо щастие от това за един родител, децата му да го надминат. Щастие е", каза още той.

Николов допълни, че успехите на мъжкия тим са резултат от последователна работа в българския волейбол:

"Откакто Любо Ганев е президент на федерацията, имаме по два медала при подрастващите на година. Работата е тук и се вижда. Това, което се случва с мъжкия отбор сега, след 3-4 години ще се види в женския национален отбор".

