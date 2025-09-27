Ето го съперникът на нашите на финала

Италия победи категорично Полша с 3:0 гейма (25:21, 25:22, 25:23) в полуфинала на Световното по волейбол за мъже във Филипините

и спечели място на финала, където ще се изправи срещу България.

Полуфиналният мач беше повторение на финала на последното световно първенство през 2022 година, в който Италия спечели в четири гейма. Така Полша ще играе с Чехия за третото място на Мондиала.

За да стигнат до полуфиналите в събота и двата отбора записаха чисти победи в четвъртфиналите.

