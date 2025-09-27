Александър Николов: Обичам ви!

Звездата на българския волейболен тим Александър Николов преливаше от емоция след голямата победа.

"Невероятно е. не мога да повярвам, благодаря ви.

Страшно много ви благодаря, обичам ви!

Вече имаме медали.

Утре излизаме на финала! ", каза развълнуваният Сашо.

"Получавам точно това, за което настоявах. Оотборът се развива, днес също се наложи да страдаме, не показахме най-добрата си игра.

Трябва да вложим цялата си енергия в утрлешния финален мач!", добави треньорът на националите ни Джанлоренцо Бленджини.

