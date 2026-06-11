Кой създаде Франкенщайн на днешния футбол

Тези, които гледаме футбол от десетилетия, имаме романтичен спомен от великата игра.

Европейско първенство от 8 отбора. Както се казва -TOP OF THE TOP ! Не можеш да припариш, ако нямаш сериозна класа. Световно първенство от 16 тима. TOP OF THE TOP! Класираха се само победителите в групите.

Тежко, трудно, но справедливо. Гледаш само качествени мачове, спор между гиганти. Велики, незабравими, исторически мачове. Играни и на въпросния "Ацтека", на който ще започне тази вечер търговският Мондиал.

Но в други времена. Такива срещи като ФРГ - Италия, Бразилия - Италия, Бразилия - Италия още веднъж /1982/, Франция - ФРГ, Бразилия - Франция на няколко пъти... Списъкът може да е много дълъг и винаги ще изпуснем нещо.

Магьосници на футбола, мачове, останали завинаги в съзнанието. Тогава обаче светът беше нормален, футболът - също. И музиката, и тя беше нормална. Ние растяхме с Пърпъл и Пинк Флойд, днес растат с Азис и някаква си Тейлър Суифт.

Това е мултиплициран проблем. И не е като във фолклора със заяждането вежду поколенията. Днес започва световно първенство от 48 отбора и две седмици наред ще трябва да гледаме мачове между Долно нанагорнище и Горно нанадолнище. Стигнахме дотам, да пускаме материали със заглавия КОИ МАЧОВЕ СИ СТРУВА ДА ГЛЕДАТЕ...

Друг е въпросът, че дори и целият свят да пуснат с уайлд карт на Мондиал, ние няма да сме там...

Такава еклектика от думи би звучала абсурдно и скандално във времената на истинския футбол. Който не беше задушен от пари.

Днешният фелдфебел на ФИФА Джани Инфантино, който на времето търкаляше топките в урните на жребия и ги подаваше услужливо, днес сам си рисува ореол и сам си вярва. "Правим най-великото събитие в историята на света!", изцепи се Инфантино.

В момент, в който Сеп Блатер и Мишел Платини са готови да заведат дело срещу него.

Това първенство, разточително откъм география и бедно откъм класа на мачовете, има само за цел да трупа още повече и още повече пари. Това е днешен Франкенщайн на футбола.

Както и уникална идиотщина, наречена световно клубно първенство, продължила цял месец в жегите на миналото лято.

Да не говорим за убийствения календар на играчите през годината. Да не говорим, че слагаш финал на Шампионската лига от 18 часа западно време, само и само да трупаш нови пачки, за да го гледали по целия свят.

Това не е старият велик футбол. Това е футболът на борсата, на капитала, това е Уолстрийт на зеления терен.

Това е демоничният образ на най- великата спортна игра. И не само, че няма връщане назад, а Франкенщайн копае мощно напред. И все пак - успех, Цар Футбол!

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