Сънят, който роди чудовище и създаде империя за милиарди
Годината без лято променя завинаги литературата и историята
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Годината без лято променя завинаги литературата и историята
Парите нанасят големи вреди на обичаната игра
Кошмарът, който се превърна в класика
Безумен изглед без разстояние между сградите
София. На 27 ноември от 19.00 часа в Театрална работилница „Сфумато" ще се играе представлението „Франкенщайн". „Франкенщайн" е пиеса от Ани Васева...
Борисов създаде своя Франкенщайн и е в изолация, каза лидерът на ДПС