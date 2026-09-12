Всичко за Франкенщайн

Следете всички новини, анализи и коментари за Франкенщайн. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Спорт Общество
"Франкенщайн" в "Сфумато"

"Франкенщайн" в "Сфумато"

София. На 27 ноември от 19.00 часа в Театрална работилница „Сфумато" ще се играе представлението „Франкенщайн". „Франкенщайн" е пиеса от Ани Васева...

22 ноември | 11:02
0 коментара
16512