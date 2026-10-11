Ядете сирене вечер? Истината за сънищата ще ви изненада

Може ли обикновено парче сирене преди лягане да предизвика страшни сънища и нощни кошмари? Това убеждение съществува повече от век, но истината се оказва доста по-различна от популярните представи. Британският експерт по детски сън Андреа Грейс обясни пред „Мирър“ как сиренето влияе на организма и защо няма убедителни доказателства, че само по себе си причинява кошмари. В същото време научно изследване разкрива интересна връзка между млечните продукти, храносмилането и качеството на съня.

Митът тръгва от Чарлз Дикенс

Историята за сиренето и кошмарите има изненадващо дълбоки корени в литературата. Още през 1843 г. Чарлз Дикенс описва подобна връзка в знаменитата си повест „Коледна песен“.

Главният герой Ебенизър Скрудж се опитва да обясни ужасяващото видение на призрака на Джейкъб Марли с храната, която е консумирал. Сред възможните виновници той посочва парче сирене, недопечен картоф и недобре смляно говеждо месо.

В началото на XX век темата получава още по-голяма популярност благодарение на американския художник Уинзор Маккей и неговия комикс „Dream of the Rarebit Fiend“. Героите му преживяват странни, понякога абсурдни кошмари, след като са яли традиционния уелски специалитет от препечен хляб, покрит с разтопено сирене.

Постепенно художествената измислица се превръща в широко разпространено вярване. Много хора започват да избягват сиренето вечер от страх, че то ще предизвика неприятни сънища.

Какво всъщност се случва в организма

Андреа Грейс, която има повече от 25 години професионален опит като консултант по детски сън, обяснява, че подобни опасения до голяма степен са преувеличени.

„Твърдението, че сиренето причинява кошмари, е стар мит и доказателствата в негова подкрепа са оскъдни. Сиренето съдържа триптофан - аминокиселина, която помага на организма да произвежда мелатонин, играещ важна роля в регулирането на съня“, посочва специалистът.

Триптофанът участва и в производството на серотонин - невротрансмитер, който помага за регулиране на настроението, апетита и усещането за болка.

Освен това организмът използва тази аминокиселина за синтезирането на ниацин, известен като витамин В3, който е необходим за нормалния енергиен обмен.

Наличието на триптофан обаче не означава автоматично, че консумацията на сирене непосредствено преди лягане ще подобри съня. Значение имат количеството храна, индивидуалната поносимост и общите хранителни навици.

Ново изследване откри любопитна връзка

Допълнителна светлина върху въпроса хвърля научно изследване, публикувано през юли 2025 г. в списание Frontiers in Psychology. В него участват 1082 души, които отговарят на въпроси за храненето, съня и преживяваните кошмари.

Оказва се, че 40,2% от участниците смятат, че определени храни влияят върху качеството на съня им. Само 5,5% обаче съобщават, че храната оказва влияние върху самите им сънища.

Сред храните, обвинявани за промени в сънищата, най-често се споменават сладките изделия и млечните продукти. Особено интересна е установената връзка между непоносимостта към лактоза и честотата на кошмарите.

Според изследователите причината може да се крие в стомашно-чревния дискомфорт. При хората, които трудно усвояват лактозата, млечните продукти могат да предизвикат подуване, болки и други неприятни усещания, които нарушават съня.

Учените подчертават, че резултатите показват връзка, но не доказват, че сиренето директно предизвиква кошмари. Необходими са допълнителни изследвания, за да бъде установен точният механизъм.

Може ли сиренето да помогне на децата да спят по-добре

Андреа Грейс разглежда и този въпрос в рамките на сътрудничество с британската търговска верига Marks & Spencer, за която е подготвено специално ръководство за детския сън.

По думите й малката вечерна закуска понякога може да бъде полезна, особено ако детето изпитва глад непосредствено преди лягане.

„Ако детето е гладно преди сън, малко парче сирене с овесен крекер може да бъде лесна закуска, която ще му помогне да остане сито през нощта“, обяснява тя.

Разбира се, подобна храна трябва да бъде съобразена с възрастта на детето, възможните алергии и индивидуалните му потребности. За бебетата и най-малките деца важат отделни препоръки за хранене и безопасност.

Пет важни условия за спокоен сън

Специалистът обръща внимание, че средата, в която спят децата, често има много по-голямо значение от последната им закуска.

На първо място е редът в детската стая. Прибирането на играчките може да се превърне в част от вечерния ритуал, който подсказва на детето, че игрите са приключили и наближава времето за сън.

Друг важен фактор е температурата. Андреа Грейс препоръчва в спалнята да се поддържат между 16 и 20 градуса, като помещението не бива да бъде прекалено топло.

Третото условие е ограничаването на светлината. Стаята трябва да бъде възможно най-тъмна, а ненужните светлинни индикатори на електронните устройства е добре да бъдат изключени или прикрити. Ако детето се страхува от тъмното, може да се използва много слаба червена нощна лампа.

За някои бебета и малки деца може да бъде полезен и така нареченият бял шум. Той помага да се прикрият внезапните звуци от домакинството, които биха могли да нарушат съня. Важно е обаче устройството да работи на безопасна сила на звука и да бъде поставено достатъчно далеч от детето.

Последният съвет се отнася до дрехите и спалното бельо. Според експерта най-подходящи са дишащите материи, например памукът, които осигуряват комфорт и намаляват риска от прегряване.

При бебетата трябва да се спазват правилата за безопасен сън, като се избягват свободни одеяла, възглавници и обемисти завивки. Подходящо подбраният спален чувал е една от възможностите за поддържане на комфортна температура.