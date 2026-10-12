Тайното място в Бъкингам, където Чарлз не е стъпвал

Освен с емблематичната си архитектура, Бъкингамският дворец - официалната резиденция на крал Чарлз III - разполага с множество необичайни удобства: тайни проходи, частен плувен басейн и дори собствена пощенска станция. Сред тях функционира и напълно оборудван медицински кабинет от британската здравна система (NHS), съобщава списание HELLO!.

Разположен в кралските конюшни (Royal Mews), медицинският център е предназначен да се грижи за здравето на близо 800-те служители на двореца, включително и тези, които обитават 188-те спални за персонала в резиденцията.

Защо крал Чарлз III никога не използва този кабинет?

Както се разкрива в документалния филм на Channel 5 - „A Year at Buckingham Palace: Winter“, монархът никога не стъпва в общия медицински кабинет. Причината е вековна традиция: кралят разполага със свой собствен, специализиран медицински екип, известен като „Кралско медицинско домакинство“ (Royal Medical Household).

Този висококвалифициран екип от лекари е на разположение на Негово Величество 24 часа в денонощието и изигра ключова роля по време на лечението му от рак.

Битката на краля с коварната диагноза

Диагнозата на крал Чарлз III бе обявена официално през февруари 2024 г., след като заболяването бе открито по време на рутинна процедура за увеличена простата.

През декември 2025 г. 77-годишният монарх сподели дългочаканата добра новина за здравословното си състояние:

„Благодарение на ранната диагноза, ефективната интервенция и стриктното спазване на съветите на лекарите, моят график за лечение на рака ще бъде намален през новата година. Този крайъгълен камък е както лична благословия, така и доказателство за забележителния напредък в грижите за болните от рак - напредък, който се надявам да даде кураж на всички, които се сблъскват с тази диагноза.“

Днес Чарлз III е активен застъпник за превантивните прегледи и редовните профилактични скрининги.

Принцесата на Уелс и нейният път към възстановяването

През сходно изпитание премина и снахата на краля - Кейт Мидълтън. Принцесата на Уелс претърпя профилактична химиотерапия, след като при коремна операция бяха открити ракови клетки. През септември 2024 г. Кейт приключи успешно курса си по химиотерапия. през януари 2025 г., по време на посещение в болницата „Роял Марсдън“, тя официално съобщи, че е в ремисия.

Днес майката на три деца се е върнала към публичните си задължения, като активно използва личната си история, за да повишава обществената осведоменост за раковите заболявания, психичното здраве и възстановяващата сила на природата.