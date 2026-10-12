Пожълтелите пластмасови прозорци пак стават бели. Евтин трик помага

Белите PVC рамки с времето често придобиват неприятен жълтеникав или сив оттенък, дори когато домът се поддържа старателно. Причината невинаги е само мръсотия - слънчевите лъчи, цигареният дим, мазнините и естественото стареене на пластмасата също оставят следа. Добрата новина е, че при повърхностно замърсяване външният вид често може значително да се подобри с няколко прости средства. Важно е обаче рамките да се почистват внимателно, защото агресивните препарати и грубите гъби могат да ги повредят необратимо.

Защо белите рамки пожълтяват

Една от основните причини е ултравиолетовото излъчване. Прозорците с южно изложение, които са подложени на силно слънце през голяма част от деня, обикновено се обезцветяват по-бързо.

Към това се добавят прахът, замърсеният въздух, мазните изпарения в кухнята и цигареният дим. С годините и самата повърхност на пластмасата старее, което означава, че невинаги жълтият оттенък може да бъде напълно отстранен само с почистване.

Започнете с най-щадящия метод

Първо отстранете праха и свободните замърсявания с мека влажна микрофибърна кърпа. Това намалява риска дребни частици да надраскат рамката при последващото почистване.

След това използвайте хладка или топла вода с няколко капки мек препарат за съдове. Измийте добре повърхността, без силно търкане, след което минете отново с чиста вода и подсушете с микрофибърна кърпа.

При много рамки само тази процедура е достатъчна, за да премахне натрупания с годините сив слой и да върне значително по-светлия им вид.

Оцетът помага при по-упорити следи

Ако част от замърсяването остане, може да се използва разреден бял оцет. Препоръчваното съотношение е една част оцет към четири части топла вода.

Разтворът се нанася върху проблемния участък и се оставя за няколко минути, след което рамката се избърсва с мека кърпа. Накрая повърхността отново трябва да се почисти с вода и да се подсуши.

Добре е всеки домашен разтвор първо да бъде изпробван върху малък и незабележим участък.

Внимавайте със содата

При упорити повърхностни петна някои домакински съвети препоръчват паста от сода бикарбонат и малко вода. Тя трябва да се използва много внимателно и без силно търкане, защото абразивното действие може да наруши гладката повърхност на PVC рамката.

Ако рамката е стара, матова или вече видимо увредена, по-безопасният избор е специализиран неабразивен препарат за PVC, предназначен именно за дограма.

Тези средства могат да съсипят рамките

Телени четки, груби гъби, силни абразивни прахове, ацетон и разтворители не трябва да се използват върху пластмасова дограма. Те могат да надраскат или разядат повърхностния слой.

Проблемът е, че повредената повърхност става грапава и след това задържа още повече прах и мръсотия. Така рамката за кратко може да изглежда по-светла, но след време да се замърсява значително по-бързо.

Как да разберете дали е мръсотия или самата пластмаса

Има лесен тест. Почистете малък участък старателно с вода и мек препарат и изчакайте да изсъхне.

Ако мястото отново стане бяло, причината е предимно повърхностна мръсотия. Ако остане жълтеникаво, вероятно ултравиолетовите лъчи и времето вече са променили самия материал.

В такъв случай домашното почистване може да подобри вида, но няма непременно да върне оригиналния снежнобял цвят.

Два-три пъти годишно са достатъчни

Най-лесният начин рамките да останат бели по-дълго е редовната поддръжка. Специалисти препоръчват PVC дограмата да се измива с мек препарат два-три пъти годишно, а при силно слънчево изложение, близост до натоварен път или кухня - и по-често.

Така прахът, мазнините и замърсяванията не успяват да се натрупат и да проникнат трайно в повърхността. А това е много по-лесно от опита след години да се спасява вече силно пожълтяла дограма.