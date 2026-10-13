Кухненските маси остават в миналото. Сега избират друго решение

Голямата кухненска маса, около която поколения наред са се събирали семействата, постепенно отстъпва място на ново интериорно решение. Все повече съвременни кухни се оборудват с многофункционални острови и бар плотове, които съчетават удобство, практичност и модерен дизайн. Тенденцията е особено привлекателна за собствениците на по-малки жилища, където всеки квадратен метър е ценен. Новият подход позволява зоните за готвене, хранене и общуване да бъдат обединени, пише френското издание „Офеминин“.

Защо традиционната маса отстъпва място

Само допреди няколко години голямата маса беше неизменна част от почти всяка семейна кухня. Около нея се организираха празници, вечеряше се и се обсъждаха събитията от деня. Днес обаче начинът на живот и новите тенденции в обзавеждането променят представите за това как трябва да изглежда едно удобно жилище.

На преден план излизат кухненските острови и бар плотовете, които могат да изпълняват няколко функции едновременно. Сутрин служат за бърза закуска, през деня могат да се използват като допълнителна работна повърхност, а вечер се превръщат в място за хранене и разговори.

Това решение е особено удобно за жилища с отворено пространство, при които кухнята и дневната са обединени. Вместо отделна маса, заемаща допълнително място, един добре проектиран плот може да поеме няколко задачи.

Кухненските острови предлагат и други предимства. В тях могат да бъдат вградени индукционни котлони, съдомиялни машини и шкафове за съхранение на съдове и прибори. Така голяма част от необходимото за готвенето е събрана на едно място.

Особено привлекателна е възможността човек да приготвя храната, без да се изолира от останалите членове на семейството или гостите.

Една подробност е решаваща за удобството

Специалистите по интериорен дизайн обръщат внимание, че красивият кухненски остров невинаги е удобен. За да изпълнява успешно ролята и на маса за хранене, той трябва да бъде съобразен с размерите на помещението и нуждите на домакинството.

Един от най-важните детайли е разстоянието между ръба на плота и шкафовете под него. Препоръчително е плотът да излиза с около 25-30 сантиметра напред, за да има достатъчно място за краката на седящите.

Не по-малко значение има височината на работната повърхност. Тя трябва да бъде съобразена със столовете, които ще се използват, особено ако става дума за по-високи бар столове.

Необходимо е също да се осигури достатъчно свободно пространство за движение. В по-тесните кухни компактен бар плот или продължение на кухненския ред може да бъде по-практично решение от голям свободностоящ остров.

Модерна визия и повече пространство

Популярността на кухненските острови не се дължи единствено на тяхната функционалност. Те се вписват отлично в съвременните минималистични интериори, при които се търсят изчистени линии, повече светлина и усещане за простор.

Правилно подбраният плот може визуално да свърже кухнята с дневната, без да се налага поставянето на допълнителни мебели. Освен това позволява по-ефективно използване на пространството и осигурява допълнителни места за съхранение.

Разбира се, традиционната кухненска маса няма да изчезне напълно. За големите семейства и хората, които обичат продължителните вечери с много гости, тя продължава да бъде предпочитан избор.

Но новата тенденция показва, че съвременната кухня все повече се превръща в многофункционално пространство, в което удобството и общуването са също толкова важни, колкото и приготвянето на храната.