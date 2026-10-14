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Изгубеното чудо на света! Пръстен разкри тайна на Александрийския фар

Уникална находка от потъналия дворец на остров Антиродос показва едно от Седемте чудеса на античността

Изгубеното чудо на света! Пръстен разкри тайна на Александрийския фар
14 окт 26 | 9:10
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

В продължение на векове Средиземно море пази тайните на един от най-бляскавите градове на древността. Под водите край египетска Александрия лежат останки от дворци, храмове, статуи и улици, по които някога са вървели владетели, жреци и търговци.

Сега от този потънал свят изплува нещо малко, но изключително ценно – бронзов пръстен, върху който е изобразен Александрийският фар, едно от Седемте чудеса на античния свят, съобщава The Art Newspaper.

Находката е на Европейския институт за подводна археология (IEASM). Според изследователите това е първият известен пръстен печат с изображение на легендарното съоръжение.

Съкровище от потъналия царски остров

Пръстенът е открит при подводни разкопки на остров Антиродос, който в древността е бил част от царския квартал на Александрия.

Там се е намирал дворцов комплекс от времето на Птолемеите – династията, управлявала Египет след завоеванията на Александър Македонски.

Днес голяма част от някогашния царски квартал е под водата.

Експедицията се ръководи от френския археолог Франк Годио, който повече от три десетилетия изследва потъналите паметници край египетското крайбрежие.

Върху пръстена е запазено релефно изображение на Александрийския фар. То напомня изображенията, познати от римски монети от II век след Христа.

Точната възраст на украшението и самоличността на неговия собственик засега не са установени.

Кой е носил загадъчния пръстен?

Именно този въпрос прави находката особено интересна.

Пръстените печати в античността често са използвани за удостоверяване на документи, собственост или служебни действия.

Фактът, че този е намерен в царския квартал, дава основание на археолозите да предположат, че сградите на Антиродос може да са изпълнявали и административни функции, свързани с управлението на фара.

Това обаче остава научна хипотеза, а не доказан факт.

Възможно е украшението да е принадлежало и на търговец или друг заможен жител, за когото фарът е бил символ на Александрия.

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Кулата, която осветявала пътя към Египет

Александрийският фар е построен през III век преди Христа, по времето на Птолемей II Филаделф.

Издигал се е на остров Фарос, откъдето произлиза и названието му.

Според историческите оценки височината му е надхвърляла 100 метра, което го е превръщало в една от най-високите постройки на античния свят.

В продължение на столетия той е насочвал корабите към голямото пристанище на Александрия.

Нощем огънят на върха му е служел за ориентир, а през деня самата кула се е виждала отдалеч.

Фарът се превръща в символ на богатството и могъществото на града, основан от Александър Македонски през 331 г. пр. Хр.

Земетресенията унищожили чудото

Легендарната постройка оцелява повече от хилядолетие, но постепенно е разрушена от поредица силни земетресения през Средновековието.

През XV век мамелюкският султан Кайтбей изгражда крепост върху мястото на древния фар, като използва и каменни блокове от останките му.

Днес крепостта все още се издига край пристанището на Александрия.

Самият фар обаче е познат основно от антични описания, монети и археологически останки.

Затова всяко ново изображение е толкова ценно.

Дворецът, който морето погълнало

Древният географ Страбон, посетил Египет между 29 и 25 г. пр. Хр., описва царския квартал и остров Антиродос.

През следващите векове земетресения, слягане на земната повърхност и промени в крайбрежието довели до потъването на части от древна Александрия.

Съвременните подводни експедиции разкриват един удивително богат свят.

В района са намирани монументални статуи, храмови останки, древни кораби, керамични съдове, украшения и предмети от ежедневието.

Сред особено необичайните находки от по-ранни експедиции са плетени кошници на около 2400 години, в които са били запазени плодове и гроздови семки.

През 2021 г. археолозите откриват и останки от древна галера, дълга приблизително 25 метра.

Новата находка не доказва окончателно как е изглеждал Александрийският фар във всичките му подробности, нопредоставя още едно свидетелство за образа, с който древните жители са свързвали прочутото съоръжение.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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