Хари си навлече нови неприятности

Организацията Sentebale, съоснована от принц Хари през 2006 г., е завела дело за клевета срещу него и бившия попечител Марк Дайър. Причината е конфликт, започнал още през 2023 г. заради планове за събиране на средства в САЩ. Ситуацията се е влошила допълнително от финансовите затруднения на фондацията след пандемията. Това показват съдебни документи, публикувани в петък, пише британската Sky News.

От Sentebale заявяват, че са предприели съдебни действия заради "координирана негативна медийна кампания", която според тях е нанесла сериозни щети на репутацията на организацията. "Благотворителната организация търси намесата на съда, защита и обезщетение след координирана негативна медийна кампания, която доведе до оперативни затруднения и репутационни щети", посочват от ръководството, пише "Дир".

Според организацията принц Хари и Марк Дайър са идентифицирани като "архитекти" на тази кампания. Тя е довела до разпространение на фалшиви твърдения, влошаване на отношенията с партньори и вълна от онлайн тормоз срещу ръководството.

От страна на принц Хари и Дайър обвиненията бяха категорично отхвърлени. Техен говорител заяви, че те "напълно отхвърлят тези обидни и вредни твърдения".

Sentebale е основана през 2006 година от принц Хари и принц Сиисо от Лесото с цел подпомагане на млади хора, засегнати от ХИВ и СПИН в Лесото и Ботсвана. Хари се оттегли от ролята си на патрон през март 2025 година след публичен конфликт с председателя на борда Софи Чандаука.

Спорът между страните започва още през 2023 година във връзка с нова стратегия за набиране на средства в Съединените щати. Напрежението се задълбочава на фона на финансови и стратегически трудности след пандемията от COVID-19.

От Комисия по благотворителност критикуват и двете страни за това, че конфликтът е бил изнесен публично. Според институцията това е навредило на репутацията на организацията и е застрашило способността ѝ да изпълнява мисията си.

